朴子恢復並提高生育補助

2018年07月21日 01:30 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

催生小確幸！嘉縣朴子市公所省吃儉用，8年來償還5億多元負債，經財政許可，日前決定提撥預算鼓勵生育，凡父母一方設籍滿6個月，第1胎津貼6000元、第2胎1萬元、第3胎以上2萬元。嘉縣朴子市婦女會理事長張婉嫃「樂見其成」，透露身邊已有不少朋友要「拚下一胎」。

市長王如經指出，甫上任時，公所負債近6億元，經查發現以1988年公共設施保留地貸款為大宗 ，也就是向銀行借款來開闢都市計畫道路，約有5億多元。但因公所收入有限，只能「儉腸捏肚」，先從節流做起，人事方面不增加員額，並每年固定還款上千萬元，8年下來償還5億多元，每位市民減少1萬3875元，僅剩不到2000元。

主任祕書林振良表示，近年來，公所大力推動文化觀光產業，同時加強周邊生活機能，提高附近民眾買房需求，讓房屋稅、地價稅、契稅都有所成長，今年公共債務比降已至22.14％。經公所行文至嘉縣府後，同意在財務狀況許可範圍下，自13日起恢復發放生育補助，金額也提高至第1胎6000元、第2胎1萬元、第3胎以上2萬元。

張婉嫃認為，生育津貼「不無小補」，對許多新手父母而言，是最實在的補助，尤其朴子市人口有逐年減少現象，希望能藉此鼓勵市民多多生育，她透露，身邊已不少朋友表示要「拚下一胎」。

(中國時報)