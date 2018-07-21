別人追女友 游南哲抱冷血室友

爬蟲玩家羅崇軒除飼養蛇、陸龜、王者蜥等特殊寵物外，還養了模樣超萌的豹紋守宮。（劉宥廷攝）

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中國時報
／高雄報導
游南哲與他的爬蟲室友。（游南哲提供）

壽山國家自然公園籌備處技士游南哲曾有過與20多種龜、蛇、蜥、蛙等30多位「冷血室友」同住經驗，現在家中仍住著變色龍、角蛙、龜等寵物，當別人追著女孩子談情說愛時，他卻拿著網子在花叢中追著蝴蝶跑。

房間的一隅，變色龍以迅雷不及掩耳速度彈出舌頭得到他的昆蟲大餐；水族箱的角蛙們正此起彼落鳴叫著，還有陸龜寶寶們正大口享用著他們的生菜沙拉，戶外的澤龜們則悠閒地在池中享受日光浴，沒錯，這是游南哲的家。

宛如1間小小動物園的住處，訴說著游南哲從小對大自然、小動物們的極大執著與熱忱。

特別鍾愛二棲爬蟲類的他，曾有過與20多種龜、蛇、蜥、蛙等30多種「冷血室友」同住經驗，即使後來擔任動物園野生動物獸醫師，面對獅、虎、象、熊等猛獸，或者是看似溫馴的草食動物們，他對動物的照養熱情依舊不減。

爬蟲玩家羅崇軒除飼養蛇、陸龜、王者蜥等特殊寵物外，還養了模樣超萌的豹紋守宮，他說，只要他下班回家，豹紋守宮就會爬來身邊，依偎在他碩大的手掌中，藉著牠們溫暖的笑容、迷人的雙眼，療癒忙碌心情。

羅崇軒指出，養守宮並不難，牠們需要比較高的溼度，所以飼養盒底材以無菌土混合爬蟲沙最為理想，也可用報紙或其他比較具有吸水性的紙材，加上一個產卵盒和一個水盆。

由於豹紋守宮最喜歡吃蟋蟀或麵包蟲，羅崇軒也用其他飼養盒養了不少蟋蟀，方便守宮隨時進食，因守宮的腸胃道很敏感，容易有寄生蟲感染，所以要定期驅蟲。

(中國時報)

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