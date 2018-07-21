關渡宮藝術營 享受與大師創作

中國時報、關渡宮、百齡高中今年暑假合辦3梯次「關渡宮藝術教育工程」大師系列夏令營，學生拿作品與油畫大師陳正雄（後排中）、關渡宮常務董事黃正雄（後排右三）合照。（張潼攝）

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中國時報
／台北報導

延續往年慣例，中國時報、關渡宮、百齡高中今年暑假也合辦3梯次「關渡宮藝術教育工程」大師系列夏令營，讓住在大台北地區美術班或家境清寒學生，親自接受大學教授、藝術大師指導創作技法。第一梯次營隊20日結業，主辦單位安排學生與大師共同創作，讓學生直呼收穫滿滿。

由關渡宮出資、3單位合辦的「關渡宮藝術教育工程」大師系列夏令營，今年邁入第3屆，寒暑假均舉辦活動。暑假營隊共有3梯，分別教油畫與水彩，每梯次4天課程中，由大學教授先指導學生繪畫技法，最後一天再安排「與大師共同創作」時間。

第一梯次昨天畫下句點，前3天先是台藝大老師許敏雄授課，再由油畫大師陳正雄到場與學生一起互動、創作。

北市百齡高中國中部學生郭弈妡說，自己就讀美術班，但學校課程目前多以素描、水彩、水墨、設計為主，較少接觸油畫，所以這次特別參加營隊。她提到，前3天老師會先講解如何疊色，以及凸顯畫中的重點，實際練習時又以畫建築物最難。陳正雄告訴參加學生，要用「快樂的畫法」，才能讓作品感覺更為活潑。

關渡宮常務董事黃正雄表示，關渡宮地理位置緊鄰三河匯流處，廟宇建築也古色古香，營隊期間讓同學實地走訪、自由發揮將所見景色畫下來，再經過大師指導，盼未來從「小小畫家」變成大畫家。另外，營隊期間同學的作品也都會展示在廟宇內。

(中國時報)

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