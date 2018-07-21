自稱拆違建績優 桃市府被打臉

2018年07月21日 01:30 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

3年多前，新屋違章保齡球館發生大火，市府針對違章建築、違規營業及提供公眾使用的建築物大力掃蕩，不過市府19日發布2017年度違章建築考核評比，從倒數躍升至全國第三名，20日卻遭多位議員打臉，議員指出，桃園市違章建築持續增加，但市政府拆除違建數量卻直線下降，根本睜眼說瞎話。

市議員謝彰文指出，拆違違建從2015年的560件到2016年的556件、2017年531件。若以六都3年來查報違建數及拆除數比率作比較，桃園市簡直「慘不忍睹」。

梁為超議員指出，在六都當中，僅2016年的拆除違建數556件小贏台南市的521件，其餘2015年的560件及2017年的531件，拆除違建數都位居六都之末，就算今年1月到5月桃園市拆除563件也居六都第五名，只比台南的127件還好。

根據內政部數據，2015年新北拆除違建8248件，桃園才560件，新北是桃園近15倍之多，2017年新北拆除違建3萬1530件，桃園僅531件，新北完勝桃園總共多了59倍，新北市能做到，桃園市為什麼不行，原因到底在哪裡？

「內政部的數字不是你們報的嗎？有錯嗎？」梁為超質問。都發局長盧維屏表示，評比項目不僅有數據，還有其他指標：「我們太老實呈報，其他縣市連拆宮廟、鐵欄杆都算1件。」

(中國時報)