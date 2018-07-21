金鋼鸚鵡好客 渡假村親善大使

泰雅渡假村總經理李吉田與琉璃金剛鸚鵡互動良好，常為牠餵食瓜子。（楊樹煌攝）

友善列印
中國時報
／南投報導

琉璃金鋼鸚鵡的體型大、色彩豔麗，且極為溫馴可愛，不用腳鏈也不會飛走，還會跟人撒嬌，成為埔里鎮民李吉田的家中寵物，無奈因叫聲太大，影響左鄰右舍安寧，去年起被帶至泰雅渡假村飼養，由於和遊客互動熱絡，成為拍照熱點，儼然是泰雅渡假村的親善大使。

泰雅渡假村這隻琉璃金剛鸚鵡的叫聲很特別，羽毛顏色極艷麗，但面部並無羽毛，只呈現黑色豹紋，看似凶猛，卻是溫馴可愛。

泰雅渡假村總經理李吉田透露，這隻鸚鵡是5年前頑皮世界董事長徐崇雄送給他，要讓其陪伴父親李振樂，剛帶回家的幾年間，每天都成為家中生活重心，因金剛鸚鵡個性溫馴，會和家人互動、撒驕，喜愛家人跟牠按摩，逗趣又可愛，家中老老少少都很喜歡牠，爭相餵食。

但因金剛鸚鵡的叫聲極大，常會吵到鄰居，李吉田與家人商量後，決定將牠帶至泰雅渡假村飼養，剛開始擔心鸚鵡怕生、飛走，買了腳鍊將牠栓住，豈料鸚鵡卻更驚恐，整天發抖，只好將腳鏈打開，讓其自由生活，但乖巧的鸚鵡不但不飛走，還會跟員工及遊客互動。

有趣的是，有天鸚鵡突然不見，經員工四處尋找，最後在園區廁所外發現牠正與蛇對峙著，並發出強烈叫聲，員工們才驚覺牠正守護著大家的安全，像是提醒大家要注意，讓員工們都很窩心，更加寵愛牠。

(中國時報)

自稱拆違建績優 桃市府被打臉 楓葉龜當成寶 奇特外型吸睛

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。