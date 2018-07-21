金鋼鸚鵡好客 渡假村親善大使

2018年07月21日 01:30 中國時報 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

琉璃金鋼鸚鵡的體型大、色彩豔麗，且極為溫馴可愛，不用腳鏈也不會飛走，還會跟人撒嬌，成為埔里鎮民李吉田的家中寵物，無奈因叫聲太大，影響左鄰右舍安寧，去年起被帶至泰雅渡假村飼養，由於和遊客互動熱絡，成為拍照熱點，儼然是泰雅渡假村的親善大使。

泰雅渡假村這隻琉璃金剛鸚鵡的叫聲很特別，羽毛顏色極艷麗，但面部並無羽毛，只呈現黑色豹紋，看似凶猛，卻是溫馴可愛。

泰雅渡假村總經理李吉田透露，這隻鸚鵡是5年前頑皮世界董事長徐崇雄送給他，要讓其陪伴父親李振樂，剛帶回家的幾年間，每天都成為家中生活重心，因金剛鸚鵡個性溫馴，會和家人互動、撒驕，喜愛家人跟牠按摩，逗趣又可愛，家中老老少少都很喜歡牠，爭相餵食。

但因金剛鸚鵡的叫聲極大，常會吵到鄰居，李吉田與家人商量後，決定將牠帶至泰雅渡假村飼養，剛開始擔心鸚鵡怕生、飛走，買了腳鍊將牠栓住，豈料鸚鵡卻更驚恐，整天發抖，只好將腳鏈打開，讓其自由生活，但乖巧的鸚鵡不但不飛走，還會跟員工及遊客互動。

有趣的是，有天鸚鵡突然不見，經員工四處尋找，最後在園區廁所外發現牠正與蛇對峙著，並發出強烈叫聲，員工們才驚覺牠正守護著大家的安全，像是提醒大家要注意，讓員工們都很窩心，更加寵愛牠。

(中國時報)