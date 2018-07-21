高雄青年文學獎 獎金破紀錄

2018年07月21日 01:30 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

「青年的文學，青年決定！」邁向第13屆的高雄青年文學獎今年有多項變革，包括整體獎金提高、決審現場才公布得獎名單、規畫文學狂歡派對等，得獎作品也不再只是集結成冊，而是將全文刊登於官方網站，透過網路轉載提升能見度。

高雄市立圖書館及高雄文學館主辦「高雄青年文學獎」，即起徵件至9月30日止，分為12至15歲、16至18歲、19至30歲組，徵選文類包括新詩、散文、小說，各組設首獎、二獎、三獎，為吸引更多好手，今年祭出史上最高總獎金，首獎達3萬元。

主辦單位表示，今年宣傳文案以漫畫風格呈現，更貼近新世代，得獎名單出爐後，也將與「聯合文學unitas生活誌」合作行銷，把得獎者打造成全國知名度青年作家。

因應文學館重新開館，高雄青年文學獎融入更多巧思，例如決審前先公告入圍名單，得獎名單留到決審會現場再揭曉，並同步頒獎典禮，同日則以「文學狂歡派對」概念規畫系列講座，得獎作品更將刊於官網。

相關徵件資訊可上官網查詢，而徵件期間將舉辦講座、工作坊，邀曾獲獎的青年創作者、文學社團對談，7月21日下午有青年作家陳柏言作品改編的戲劇體驗工作坊、22日下午則是高雄中學學生創辦的關注移工生活的《移望誌》文學誌發表會。

(中國時報)