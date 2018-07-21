顧可飛膠囊 塑化劑超標6倍

2018年07月21日 01:30 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市衛生局前往全國維他命公司抽驗4批號的「顧可飛植物性DHA藻油膠囊」，發現銷往好市多的批號（UC170505） 檢出塑化劑DEHP 35.51ppm、超過指標值標準6倍，截至17日已下架回收9509瓶，並受理退貨與全額退款，北市府將於8月6日在士林區公所舉辦大型消費爭議協調會。

衛生局表示，6月中至全國維他命公司抽驗「顧可飛植物性DHA藻油膠囊」，包括有4批號（UC170505、UC170791、UC180221、UC170750）檢驗9項塑化劑。

檢驗結果發現銷售至好市多的批號（UC170505）塑化劑DEHP 35.51ppm，超過標準5ppm的6倍，目前已要求全面下架，並函請該公司說明原料塑化劑檢驗分析、製程、健康風險評估等。

衛生局稱，該產品由美國原裝進口，領有衛福部食品藥物管理署輸入膠囊錠狀食品核備，初步認定原因是國外製造廠製程中使用不符的塑料管線，經高溫製程後汙染，已請廠商更換管線，並接受消費者無條件退貨及退款。

衛生局食品藥物管理科長王明理表示，該發生問題批號產品雖塑化劑超標，但檢驗數值遠低於安全容許量內，一天吃進93顆才會超標，民眾無須太過擔心，市府下月6日在士林區公所舉辦消費爭議協調會，有購買該批號的消費者可先至「行政院消費者保護會」網站填寫資料，當天攜帶發票出席參與協商。

(中國時報)