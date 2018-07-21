阿帕契成軍 里民怨沒噪音補助

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中國時報
呂筱蟬、實習記者匡韻嵐／桃園報導

國防部日前舉行阿帕契戰隊成軍典禮，當地民眾憂心，往後的操演會更加頻繁，噪音問題也將更加嚴重，而依601旅航空噪音補助，僅針對大溪、龍潭2區學校受惠，國民黨桃園市長參選人陳學聖認為，市府應向國防部爭取更多補助，且在不排擠原有公家機關預算前提下，增列當地居民回饋金，

陳學聖表示，阿帕契成軍後演訓噪音勢必有增無減，希望市府利用噪音改善經費原則，改善居民生活品質，除了學校、圖書館、醫療設施外，也要保障直接飽受噪音困擾的居民健康，在不減少原有公共設施預算前提下，增列噪音改善補助。

多名在地里長也說，雖戰機演練噪音無可避免，但希望軍方幫助住家增設氣密窗等隔音設施，或能提高戰機飛行高度，直接減低噪音。也有人指出，噪音使得居民不勝其擾，希望軍方主動告知操演時間，別讓居民休息時被打擾，還誤以為是敵軍來襲。

市府表示，今年與軍方開會達成共識，爭取在現行規定的補助學校防音設備1200萬餘元外，軍方也應配合市府畫定的噪音防制區，從8里擴大至24個里，先行補助480萬元（每里20萬元）。對此建議，軍方原則同意編列預算，將納入下一年度航空噪音防制改善計畫辦理。

市府也說，陳學聖身為桃園市民選立委，在立院掌握監督國防部預算的職權，多年來對噪音議題不聞不問，在市府與軍方達成共識後才出來關切，藉機造勢意味濃厚。

(中國時報)

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