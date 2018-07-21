議員炮轟吳音寧 藐視議會

台北農產運銷公司總經理吳音寧（左）堅持不到議會備詢，議員索取資料也遲未收到回覆，昨炮轟北市市場處長許玄謀（右）失職。圖為吳音寧5月時赴議會備詢。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台北農產運銷公司總經理吳音寧拒絕到議會備詢，市議員王鴻薇、徐弘庭20日炮轟吳音寧藐視議會、未提供營運資料，使質詢一度停擺10分鐘，議員並痛批北市市場處長許玄謀沒有依法向北農開罰，應移送監察院調查，市場處則允諾即刻發文向北農開罰115萬。

市場處處長被批失職

議會昨進行財建部門質詢，北農董事長陳景峻與吳音寧雙雙缺席，引發議員怒火，王鴻薇和徐弘庭表示，6月起依法向北農索取出國考察、業務推廣費、濱江市場交易量及停車費跟停車數量的相關數據資料，卻遲遲未收到回覆，先前向前總經理韓國瑜索資，只要1天就能提供資料，2人痛批吳藐視議會。

王鴻薇說，按照「台北市第二果菜批發市場委託經營管理行政契約」，北農不得拒絕提供資料給市場處考核，再由市場處提供議會，但議會卻拿不到資料，依法每日可裁罰5萬元，北農迄今總計延宕108天沒給資料，依法應開罰540萬，但市場處竟毫無作為，她怒批許玄謀失職，應移送監察院調查。

火速開罰北農115萬

不過，許玄謀急忙喊冤聲稱，因北農提供的資料有疏漏，且雙方對於傳真是否等同正式公文產生爭議，經統計剔除重複計算的案件，確認有4案延遲提供，已火速向北農發公文開罰115萬。

北農主祕路全利表示，由於議員索資案件多，需時間彙整資料，未來將盡量縮短作業時間，也希望議員若透過市場處索資，能照應有的公文程序避免爭議。

要求收回2大停車場

另外，市議員陳重文則要求北市府收回每年收益高達1.16億的第一、二果菜市場停車場，藉以反擊吳音寧缺席備詢，若時間太趕，可先和北農簽短期半年約取代3年的合約，北市產發局長林崇傑、許玄謀皆表示尚需研議。

(中國時報)

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