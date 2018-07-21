LED燈節能 年省3300萬電費

2018年07月21日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市府工務局宣布8月1日起，新建住宅申請建築執照或使用執照時，扣除1樓大廳公共區域，其餘地下室、梯廳等公共設施，須使用LED節能燈具，粗估新社區可節省4成左右公共電費，全市也因此每年可以省1100萬度電，共約3300萬元電費。

工務局長朱惕之指出，2015年推動「社區節電專家診斷計畫」，補助已完成節電診斷的社區約300個，每個社區最高可獲得20萬到80萬元補助更換節電燈具。

1社區最高補助80萬

但從既有建築一一汰換太慢，市府決定從源頭管控，工務局歷經半年與建築師公會、不動產開發公會協調，認為推動「新建住宅公共區域全面使用節能燈具」政策，不僅能節電，電費下降也能直接促進房產銷售。

朱惕之說，建築相關產業消耗全球40％能源，照明部分又占住宅耗能總比例3成以上，社區公共區域改用節能燈具可節省高達約4成的電費，以新北市去年核發約700棟左右住宅使用執照換算，一年約可省下約1100萬度電及3300萬元電費。

建築發照加註規定

8月1日起，新北市新建住宅申請或核發建照、使照時，會在加註事項寫上「地下室停車空間及2樓以上梯廳，應使用節能燈具」等文字，建商須符合規定，才能領取使用執照。

朱惕之強調，希望藉此拋磚引玉，帶動既有建築物一起參與節能燈具汰換，不僅減少用電開銷，也對環保盡一份心力。

工務局建照科長蘇志民舉例，以三峽某棟社區大樓為例，汰換三層節能燈具約要50餘萬，但每年電費卻能從30餘萬銳減到18萬左右，約2年就能回本。

(中國時報)