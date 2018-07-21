航空城奇景 種房子搶補償費

2018年07月21日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

搶種房子！桃園航空城計畫年初通過內政部都計委員會審定，預計今年8月進行土地市價及地上物補償費查估作業，不過包括市議員楊朝偉在內等多人卻指出，計畫區內「搶種房子」根本是「桃園奇蹟、台灣奇蹟」，副市長王明德震怒說「一看就知道不應該給拆遷補償費」，周一將查報拆除。

簡陋樣板屋 擺明搶錢

地政局航開科指出，依照2013年地形圖判讀及現場勘查結果，航空城範圍內建物，包含住家、工廠、鐵架房屋、T棚等共有8450棟。而違章建築部分，據了解恐超過3000戶，依自治條例規定，依重價價格60％發給補償費，如於政府規定期限完成拆遷者，再加發前述補償費50％，總共可領取重價價格90％。

「有沒有去過北韓？」楊朝偉問王明德，航空城怎會出現樣板屋，他還出示影片，這種房子只有簡陋水泥牆，沒有任何設施，他說，最近在大園區中山南路、橫湳路的特農區，就出現RC結構的速成屋，若未被認定為違建，領了拆遷補償後可直接將房屋吊走，根本不必拆除。黃婉如議員也曾照鐵皮屋外電話撥打探試，對方表明不賣，明顯以工廠名目興建違建，實則等著坐領補償費。

杜絕歪風 市府不查估

由於航空城計畫地上物補償費查估作業並未訂落日條款，議員質疑市府漠視此類違建，放任民眾搶蓋，最後恐一發不可收拾，都發局長盧維屏、地政局長陳錫禎表示，此類違建不會進入查估階段，違章會拆除處理，至於他們送件到區公所申請容許使用，工務局表示也不會批准，梁為超議員還要求應該將蓋違建者依詐欺移送法辦。

(中國時報)