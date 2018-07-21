國發會進駐 中興新村迎新生

國家發展委員會中興辦公區20日揭牌，同時宣示台灣省政府「歸零」！（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

精省之後，台灣省政府所在地中興新村定位不明，發展停頓，日漸蕭條！國家發展委員會中興辦公區及中興新村活化專案辦公室，20日揭牌啟用，也宣示省府「歸零」，完全虛級化！

國家發展委員會主委陳美伶、南投縣籍立委許淑華、草屯鎮長洪國浩及中興新村8位里長等，20日共同揭牌，見證中興新村邁入新的里程碑。

已無功能 仍編1億預算

陳美伶表示，台灣省政府主席吳澤上任後，發現省府已沒什麼功能，但仍有人員編制，每年還編列1億多元預算，省府完全虛級化勢在必行。至於中興高等研究園區也因招商未如預期，被監察院調查並質疑活化成效不彰。行政院長賴清德上任後，兩度到中興新村視察，決定調整中興新村的定位與方向。

不畫大餅 以穩健為目標

陳美伶強調，就中興新村未來發展，政府不會畫大餅、做大建設，也不會像仙女棒點石成金，而是要以穩健活化為目標，例如環境資源部、內政部所屬新設機關及農田水利署等，可優先進駐，讓中興新村恢復昔日的機能和效益，保證不會是「狼來了！」

中興新村活化專案辦公室下設公有廳舍組、宿舍管理組、公共設施組等，並由國發會副主委曾旭正擔任主任，統籌活化事宜。

曾擔任南投市長的許淑華表示，中興新村屢次再造都未能成功，關鍵就在於人，如果機關和人員回來了，中興新村就能風華再現，恢復過去的繁榮。

(中國時報)

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