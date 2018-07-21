水井規費免收 李張又槓上了

2018年07月21日 04:10 中國時報 周麗蘭 、 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長參選人、立委張麗善。（許素惠攝）

水井規費1年多來紛擾不斷，雲林縣長李進勇20日宣布，中央將啟動修改《水權登記收費標準》，中央該收的登記費、履勘費共2200元，農用水井將取消，500元權狀費屬地方政府職權，縣府將逐年編列替農民繳納。李進勇點名國民黨縣長候選人、立委張麗善身為中央民代，應尋求修法幫助農民，但張在中央不講話、在地方亂說話，欠農民一個道歉；張麗善回擊，李政策反覆、公然說謊，還誣指別人造謠。

李進勇批張 欠農民道歉

李進勇指出，依照水權登記收費標準，申請水權要繳登記費、履勘費、權狀費等約2700元，收費辦法不是民進黨執政才有，是30年前國民黨執政時就已訂下。

他說，去年初縣府開始接受登記，很多民眾反映收水井規費沒道理，他也認為不公平，縣府雙管齊下，第一由政府編列預算替農民繳納2700元規費，第二要求中央修法，使農用水井免規費。

李進勇表示，19日下午接到行政院長賴清德院長親電指示，中央與地方合作解決，中央啟動修改《水權登記收費標準》，地方配合編列預算。亦即收登記費、履勘費2200元是中央權責，農用水井就直接取消；權狀費500元屬地方政府職權，雲林縣府編列預算替農民繳。

張麗善回嗆 敢做不敢當

張麗善指出，水權規費執行辦法係中央全權交由地方執行，中央雖規定要收，但地方有權不收，像彰化縣就沒收，過去立委蘇治芬當縣長時也沒收，為什麼到李進勇執政就要收？張麗善表示，立院立法修法並不包括施行細則，而是授權行政院自行制定，李進勇當過法務部次長及法官、律師難道不知道？且縣府發了公文又寄通知單要收水井規費，聽到她要帶農民抗議才喊卡，農民不會無中生有，也不會造謠。

張麗善表示，李政策反覆引民怨，敢做不敢當，以職權威脅恐嚇人民不可議論否則要提告，又動用縣府預備金做為檢舉獎金，得不到人民信任是咎由自取。

(中國時報)