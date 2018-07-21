水井規費免收 李張又槓上了

雲林縣長李進勇。（周麗蘭攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導
雲林縣長參選人、立委張麗善。（許素惠攝）

水井規費1年多來紛擾不斷，雲林縣長李進勇20日宣布，中央將啟動修改《水權登記收費標準》，中央該收的登記費、履勘費共2200元，農用水井將取消，500元權狀費屬地方政府職權，縣府將逐年編列替農民繳納。李進勇點名國民黨縣長候選人、立委張麗善身為中央民代，應尋求修法幫助農民，但張在中央不講話、在地方亂說話，欠農民一個道歉；張麗善回擊，李政策反覆、公然說謊，還誣指別人造謠。

李進勇批張 欠農民道歉

李進勇指出，依照水權登記收費標準，申請水權要繳登記費、履勘費、權狀費等約2700元，收費辦法不是民進黨執政才有，是30年前國民黨執政時就已訂下。

他說，去年初縣府開始接受登記，很多民眾反映收水井規費沒道理，他也認為不公平，縣府雙管齊下，第一由政府編列預算替農民繳納2700元規費，第二要求中央修法，使農用水井免規費。

李進勇表示，19日下午接到行政院長賴清德院長親電指示，中央與地方合作解決，中央啟動修改《水權登記收費標準》，地方配合編列預算。亦即收登記費、履勘費2200元是中央權責，農用水井就直接取消；權狀費500元屬地方政府職權，雲林縣府編列預算替農民繳。

張麗善回嗆 敢做不敢當

張麗善指出，水權規費執行辦法係中央全權交由地方執行，中央雖規定要收，但地方有權不收，像彰化縣就沒收，過去立委蘇治芬當縣長時也沒收，為什麼到李進勇執政就要收？張麗善表示，立院立法修法並不包括施行細則，而是授權行政院自行制定，李進勇當過法務部次長及法官、律師難道不知道？且縣府發了公文又寄通知單要收水井規費，聽到她要帶農民抗議才喊卡，農民不會無中生有，也不會造謠。

張麗善表示，李政策反覆引民怨，敢做不敢當，以職權威脅恐嚇人民不可議論否則要提告，又動用縣府預備金做為檢舉獎金，得不到人民信任是咎由自取。

(中國時報)

國發會進駐 中興新村迎新生 高雄觀光產值 目標上看600億

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。