高雄觀光產值 目標上看600億

民進黨高雄市長參選人陳其邁20日發表「港灣新經濟」政策，預估4年後將亞洲新灣區觀光人次提升至每年1373.5人次、創造601億產值。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄具海港優勢，民進黨高雄市長參選人陳其邁20日發表「港灣新經濟」政策，除延續前市長陳菊團隊「亞洲新灣區」藍圖，更將體感科技、數位內容結合觀光發揮複合效果，預計4年內觀光人次增為每年1373萬，上看600億產值。

韓國瑜對陳其邁的港灣新經濟不予回應，表示不願隨對方選舉步調起舞；但他前一日搭輕軌提出交通建設宣言內也有對於港區發展的想法，包括打造國際海港、加速完成市港合一督導機制、強化兩岸貨物轉口運輸功能、檢討港區土地使用及改善港區對外交通。

體感科技 吸引遊客體驗

陳其邁表示，高雄在地企業智威資訊在體感科技領域穩居龍頭，研發的6軸設備宛如身歷其境，市府未來要協助企業打造實驗及展示區域，吸引遊客體驗；此外，高雄距亞洲各大城僅4小時航程內，可持續申辦國際電競賽，有助於帶進各國玩家。

陳其邁20日邀立委賴瑞隆、資拓科技董事長黃國俊、建築師趙建銘、民間智庫野村總研副總經理陳志仁等人對談「港灣新經濟」政策，以德國杜賽道夫、漢堡港的開發歷程為例，擘畫亞洲新灣區未來展望。

陳其邁提5大產業細部規畫，數位內容產業部分除加強電競、體感技術發展外，也將搶攻文創產業；黃國俊指出，全台數位內容產值4209億，高雄僅占其中7％，但高雄人口約全台12％，應該還能成長。

搶攻文創 打造南台門戶

遊輪觀光產業方面，陳其邁規畫將高雄打造為南台灣觀光旅遊入口門戶，將現有4條遊輪航線增闢至6條；至於藝文新經濟，他認為整合亞洲新灣區的各項藝文區域後，未來觀光人次、產值可再提升。

(中國時報)

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