超級導遊張善政 行銷花蓮

2018年07月21日 01:30 中國時報 范振和／花蓮報導

花蓮縣政府與台灣部落客協會為推廣花蓮觀光，20日發起「環台觀光小巴計畫」，首站選擇花蓮踩線，11位不同領域的部落客由超級導遊、前行政院長張善政引領，進行深度美食旅遊洗禮，期盼透過數位媒體，讓大家走進花蓮、了解花蓮、愛上花蓮。

3C、兩性、美食、旅遊、攝影、電影、生活、職場觀察等11位不同領域的部落客中，也有移居花蓮的美食部落客「跳躍的宅男」鄭重生，將在花蓮進行2天1夜美食旅遊。花蓮縣副縣長蔡運煌昨說，部落客不僅決心挖掘好吃好玩的景點，張善政更要引領部落客，從探索他的私房景點開始更加認識花蓮。

張善政指出，日本邀請台灣美食旅遊部落客理事長洪毓涵參訪日本，甚至要求提出弊病，充作改善觀光的依憑，台灣部落客是亞洲活動力最強的，此次部落客協會第一站選擇行銷花蓮，他期盼不只重振震災後的花蓮觀光，也要讓台灣躍上國際舞台。

花蓮水源國小太魯閣族小朋友，為張善政和台灣部落客協會成員帶來英雄舞及慶賀舞，贏得在場親子團大小朋友熱情掌聲。洪毓涵指出，每位部落客的攝影和報導，將透過《字媒體》平台的專欄檢播送，真實且全面的報導花蓮的美景、美食、民宿等多元資訊，盼能透過數位媒體和部落客文字傳遞的力量，讓更多人發現花蓮的精采。

(中國時報)