國民黨又掀波 傳楊麗環擬脫黨選市長

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

國民黨桃園市長選情低迷，甚至傳出陣前換將，桃園市黨部主委楊敏盛日前大動作與陳學聖同台闢謠，風波好不容易暫告落幕，初選失利的前立委楊麗環，又在臉書發表言論，外界盛傳她要脫黨角逐市長大位，國民黨內鬨鬧劇再度上演，陳學聖20日無奈說：「希望她留在國民黨為黨努力。」

日前傳出楊敏盛要求黨中央撤換市長參選人陳學聖遭拒，憤而口頭請辭，楊、陳兩人罕見大動作連袂召開記者會消毒，楊麗環卻在臉書貼文「這是鬧劇」，直言黨部上下竟然瀰漫一股失敗主義，不僅失能、失職還失根，此舉看來，楊麗環似乎對市長初選失利仍耿耿於懷。

陳學聖表示，楊麗環有參加過國民黨初選，最後也順利落幕，現在國民黨是最艱困的時期，不論是誰都應該相忍為黨，不要有任何分裂，如果分裂的話只是便宜了對手，親痛仇快，「她應該繼續留在國民黨內為黨打拚，相信她的努力會有人看到，還是先謝謝她。」

國民黨陣前換將傳聞不斷，檯面下仍是耳語滿天飛，對此，陳學聖也說，這場選戰本來就艱困，但信念是堅持到底、永不放棄，相信選情會倒吃甘蔗漸入佳境。

國民黨在桃園市長選情本就萎靡，近期積極想展現黨內團結，無奈楊麗環又出來攪局，根本是雪上加霜。楊麗環不把話說死，表示如果市民期待、需要她、支持她，將會義不容辭。她大力批評楊敏盛、陳學聖為一場鬧劇，殊不知外界及黨內看她，才是鬧劇的主角。

(中國時報)

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