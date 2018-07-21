西屯藍拚保3 泛綠5搶2

2018年07月21日 01:30 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市西屯區國民黨籍市議員楊正中（左）、黃馨慧，問政犀利，基層實力雄厚，爭取連任上緊發條。（盧金足攝）

台中市西屯區（第6選區）應選5席，本屆席次3藍2綠，國民黨籍現任市議員黃馨慧、楊正中、張廖乃綸3席，民進黨籍現任市議員陳淑華，另1席張廖萬堅轉換跑道，更上一層樓到立法院，由其服務處主任林祈烽接棒，此外，還有台中市長林佳龍力挺的黃淑芬，時代力量黨簡嘉佑、歐巴桑聯盟童葦翎參選。

藍軍力保3席，大小綠與社運選將恐將瓜分綠營選票。下屆市議員西屯選區，林祈烽若要全數接收張廖萬堅選票，其中，張廖宗親近萬張票源，可能有部分流向張廖乃綸，政壇人士觀察，張廖宗親以藍綠各有1席為最佳局面，所以仍會力拱2席全上。

西屯區近4年來外移人口增多，預估當選門檻票數需達1萬3000票，選情激烈，同陣營互挖牆腳，第3席到第5席安全名單內的選將，票數可能會緊繃到只有2000到2500票差距。

林祈烽開出的票數，被視為張廖萬堅爭取下屆立委提名票房保證，陳淑華這屆立委初選以些微差距讓賢，但市議員拿高票，下屆市議員選舉票數如再衝高，地方人士看好成爭取下屆立委提名墊腳石，張廖萬堅和陳淑華如為立委之爭再度較勁，這場市議員選舉將是兩人立委提名前哨戰。

國民黨台中市黨部提名現任黃馨慧、楊正中、張廖乃綸，以穩扎穩打方式，拚3席全壘打；綠營及社運5人力搶2席，受到票源分散，綠營參選人上緊發條，鞏固票倉。

(中國時報)