陳永和開炮 台南市政已壞死

牛埔里長陳永和（中）宣布參選台南市長，妻子、女兒都陪在身旁，力挺他的理念。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

距選戰只剩4個月，台南市再添1名市長參選人，龍崎牛埔里長陳永和20日宣布參選台南市長，妻女和數十位鄉親現身力挺，無黨籍市議員參選人許又仁、林志文到場讚聲，陳永和強調，市政變好不用指望政治人物帶頭改變，老百姓要先站出來改變。

陳永和以「市政壞死 永和回生」定調參選宣言，被視為「憨人」的他說，參選不只是反對龍崎設掩埋場，而是這幾年來看到「大有為」政府今天說這個、明天說那個，沒有一個明確方向，台灣到底要何去何從？

他也抨擊，主事者處事態度跟心態最讓老百姓不能接受，房屋稅說漲就漲、掩埋場說蓋就蓋，有先徵詢、尊重民意嗎？「有把老百姓放心裡嗎？」

陳永和強調，自己不打負面選戰、也不鼓吹仇恨，要就說真話、實在做事，並提出將台南打造成「公民城市」。

妻子陳慧娟說，丈夫堅信市政必須改變，民眾才有希望，家人雖心疼他為理念的諸多付出，但願以行動支持。女兒陳映樺說，父親當年選里長，全家都反對，這次卻很支持，「4年過去，他的付出我們看在眼裡，知道他在做對的事。」他也以巨人形容旁人眼中瘦弱的父親，「他很瘦小，卻像巨人一樣無所畏懼。」

長期民進黨員、現已退黨的市議員參選人林志文說，這次選戰氣氛詭異，過去市長是1比1，年底卻是7搶1，政黨無法再代表民意；南關縣市議員參選人許又仁說，從房屋稅就看到執政決策反覆的荒謬，老百姓還能不醒嗎？

(中國時報)

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