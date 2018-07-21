吳銘賜加入台聯 沒選上退出政壇

2018年07月21日 01:30 中國時報 柯宗緯 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市前鎮、小港區市議員吳銘賜20日宣布脫離民進黨，正式接受台聯徵召參選，更強調「如果沒選上，就代表民意要我退休」，為選情投下震撼彈。民進黨高市黨部強烈譴責吳，恐造成綠營票源分裂，造成親痛仇快結果。

53歲吳銘賜從政20年，打從基層里長幹起，當選過3屆議員，上屆選舉更拿下第1高票，但此次前總統陳水扁之子陳致中、總統府祕書長陳菊子弟兵許乃文強棒來襲，讓吳銘賜在黨內初選慘遭滑鐵盧。

吳銘賜昨早由台聯主席劉一德等人陪同下，在廣濟宮宣布加入台聯參選，吳銘賜說，致中、乃文是超級強棒，自己被全面封殺，勢必背水一戰，過去這些年來，募資提供弱勢朋友物資、便當、辦尾牙等，不是為參選而做，希望有機會再次服務甘苦人。

有人擔心他脫黨後，民進黨、台聯兄弟廝殺，讓藍軍坐收漁翁之利？吳銘賜說，「不會吧，就讓民意來決定」。

劉一德則抨擊，民進黨黨內初選機制有瑕疵，徵召吳並非在扯民進黨後腿，而是看見他像是「走鋼索的人」，走到一半差點掉落水，而我們就是那底下的網子接住他。

對此，民進黨高市黨部主委趙文男表示遺憾及譴責，當初黨內所有擬參選同志皆簽署初選同意書，但吳違紀、背信，將造成綠營票源分裂，非綠營支持者所能接受，疾呼懸崖勒馬。同區參選人許乃文則說，要有願賭服輸精神，雖有同志另披他黨戰袍恐影響士氣，但自己會更加打拚。

(中國時報)