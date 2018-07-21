吳銘賜加入台聯 沒選上退出政壇

高市議員吳銘賜（右二）20日召開記者會，宣布改披台聯戰袍參選，說到激動處一度哽咽。（柯宗緯攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄市前鎮、小港區市議員吳銘賜20日宣布脫離民進黨，正式接受台聯徵召參選，更強調「如果沒選上，就代表民意要我退休」，為選情投下震撼彈。民進黨高市黨部強烈譴責吳，恐造成綠營票源分裂，造成親痛仇快結果。

53歲吳銘賜從政20年，打從基層里長幹起，當選過3屆議員，上屆選舉更拿下第1高票，但此次前總統陳水扁之子陳致中、總統府祕書長陳菊子弟兵許乃文強棒來襲，讓吳銘賜在黨內初選慘遭滑鐵盧。

吳銘賜昨早由台聯主席劉一德等人陪同下，在廣濟宮宣布加入台聯參選，吳銘賜說，致中、乃文是超級強棒，自己被全面封殺，勢必背水一戰，過去這些年來，募資提供弱勢朋友物資、便當、辦尾牙等，不是為參選而做，希望有機會再次服務甘苦人。

有人擔心他脫黨後，民進黨、台聯兄弟廝殺，讓藍軍坐收漁翁之利？吳銘賜說，「不會吧，就讓民意來決定」。

劉一德則抨擊，民進黨黨內初選機制有瑕疵，徵召吳並非在扯民進黨後腿，而是看見他像是「走鋼索的人」，走到一半差點掉落水，而我們就是那底下的網子接住他。

對此，民進黨高市黨部主委趙文男表示遺憾及譴責，當初黨內所有擬參選同志皆簽署初選同意書，但吳違紀、背信，將造成綠營票源分裂，非綠營支持者所能接受，疾呼懸崖勒馬。同區參選人許乃文則說，要有願賭服輸精神，雖有同志另披他黨戰袍恐影響士氣，但自己會更加打拚。

(中國時報)

陳永和開炮 台南市政已壞死 搖擺那魯灣 豐年節登場

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。