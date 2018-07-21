搖擺那魯灣 豐年節登場

2018年07月21日 01:30 中國時報 范振和／花蓮報導

花蓮縣原住民族聯合豐年節20日盛大登場，縣長傅崐萁歡迎來自國內外的遊客熱情參與，他也籲請大家深入部落參與120個陸續展開的部落豐年祭時，尊重部落、關心部落、認識部落、愛上部落。

「花蓮縣原住民族聯合豐年節」是全台最大規模的原民文化活動，昨晚6時45分巴達固斯報信息後，開始祭祀祈福、歌舞撼場，動靜之間，展開了莊嚴不失歡樂的豐年節。

今年主題是「搖擺那魯灣」，傅崐萁與立委徐榛蔚進場時，受到熱烈歡迎，繞場與觀眾握手，展臂歡迎國內外友人來作客，體驗原住民樂舞熱情與慶豐收的歡樂氣氛。

全國原住民最大規模的千人歌舞盛宴，由花蓮縣總頭目王成發祈福，勇士們也紛紛燃點火把謝祖靈佑福。隨後，傅崐萁表示，原住民聯合豐年節連續舉行3天，而部落豐年祭也陸續登場，傳達各部族祥和與安居樂業的意涵，大家共同慶豐收、感謝祖靈，不過部落在祭儀時刻，一定要尊重族人，不要誤入祭場。

3天主題夜的主題舞，第1天篤動恩、第2天瑪嘎給伊定、第3天蘇漾巴萊，各擁特色，傅崐萁歡迎全國民眾大手牽小手，一起走進花蓮，也歡迎國人深入部落、體驗部落生活、在樂舞歡愉氣氛中愛上花蓮。

縣府原住民行政處長陳建村指出，聯合豐年節是結合樂舞展演，呈現原住民族歌謠、舞蹈與文化祭儀的精髓，活動周邊也設有原住民特色美食區、手工藝品展售區及各原住民農特產等110個攤位，展現花蓮原住民族獨特的文化內涵，邀請大家到花蓮參加千人共舞，一起「搖擺那魯灣」。

(中國時報)