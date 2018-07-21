金山蹦火仔 百年漁法壯觀再現

2018年07月21日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

青鱗魚漁期將於8月進入尾聲，新北市漁業處21日在金山沙灘舉辦「2018金山夜蹦火，夏日漁火之歌」活動，將平時在海上作業的蹦火仔漁船請進岸邊，讓民眾不用搭船出海就可近距離欣賞絢麗壯觀的百年蹦火仔漁法。

百年漁法「蹦火仔」是利用磺石加水產生可燃氣體，瞬間點燃火炬，引發強光伴隨著「蹦」的聲響，吸引趨光性的青鱗魚聚集後，漁民再以叉手網捕撈，由於捕魚過程動輒吸引上萬魚群躍動海面，搭配聲光效果相當壯觀，每年都吸引大批遊客爭相目睹。

新北市農業局表示，近年來隨著漁業科技進步，全世界僅剩金山4艘蹦火仔漁船，為保存百年傳統漁法，透過鼓勵漁民轉型並媒合與民間旅行業者推出蹦火仔遊程，吸引民眾參與遊程的同時，推廣漁村文化及金山特有景點，實際帶動當地觀光，改善漁民生計。

漁業處表示，目前漁民與業者合作推出搭乘娛樂漁船賞蹦火仔遊程，除了感受蹦火仔聲光震撼魅力，還可體驗夜釣、捕蟹、遊覽周邊景點及探訪魚路古道等，有興趣的民眾可上網搜尋「來去農家DO一日」連結報名。

而不想搭船的民眾，可選擇到21日晚間舉辦的「2018金山夜蹦火，夏日漁火之歌」活動，在金山沙灘就可近距離認識百年漁法，當天還有樂團帶來音樂表演，炒熱現場氣氛。

(中國時報)