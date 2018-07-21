墾丁生態遊 把貝殼還給大海

2018年07月21日 01:30 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

墾丁國家公園近年積極推動生態旅遊，成效看似不錯，在墾丁負評纏身的同時，由墾管處輔導各社區推出的生態之旅依舊廣受好評。

而由墾管處舉辦的生態導覽活動的參與人數也幾近滿額，可見恆春半島的每個季節都有不一樣的風景，因此又將於28日舉辦「千殼傳愛-把貝殼還給大海」，邀請大家一起來遊玩。

墾管處指出，恆春半島得天獨厚，每個季節都有不同的風景，所以每個季節也都推出不同的生態導覽活動。

而近期將以寄居蟹為題舉辦「千殼傳愛-把貝殼還給大海」活動，名額僅25人，而為鼓勵青少年參與戶外生態活動，7至19歲參加者有半價優惠、只需50元。

墾管處強調，在墾丁海灘盡情享受遊憩活動時，請不要撿拾寄居蟹或空貝殼，貝殼是寄居蟹的住家，是護身保命的資源，每帶走一個螺殼，寄居蟹就少一個家。

平常看到陸生寄居蟹找不到螺殼的窘境，這就是「亂撿貝殼的後果」，墾管處說，這不僅會讓寄居蟹委屈地背著太小或破爛的殼，還可能是背著瓶蓋，或著將就背著空瓶子，而對生命的安全感也將隨著貝殼一起消失，堪稱隨時備受威脅。

墾管處說，恆春半島擁有豐富的寄居蟹資源，唯有透過認識與了解，才能深入珍惜寄居蟹資源，並思考人類、生物與環境之間的關係。

(中國時報)