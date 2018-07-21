績優里長 神捕及養蜂達人炫技

2018年07月21日 04:10 中國時報 葉德正 、宋原彰／新北報導 、宋原彰／新北報導

新北市府20日表揚121位特優里長及51位績優民政人員，大家都是深藏不露的高手，如永和永貞里長薛凌亞帶著里民養蜂愛護大自然，土城埤林里長蔡志紅人高馬大，多次協助警方逮捕竊賊，有神捕里長稱號。新北市長朱立倫說，里長就像現代土地公，新北市幅員廣闊，有賴他們深入基層耕耘，市政才能順利推動。

新北市昨舉行「107年度特優里長及績優民政人員表揚大會」，來自新北市29區的「土地公」、「土地婆」齊聚一堂，他們共同表示，能夠奉獻心力讓家園更好，就是最大的肯定。

最高齡的77歲汐止秀山里長廖炯華，長期結合各方力量推動社區安全計畫，並擔任秀峰國小導護志工25年，每天風雨無阻協助學童安全上下學，深受地方肯定。

永貞里長薛凌亞，在里內開辦許多老少咸宜的教學課程，因為電影《蜂電影》意識到蜜蜂數量銳減問題，率領里民在河堤養蜂，邀請養蜂專家授課，希望復育更多的蜜蜂，解決缺糧危機。

「剛開始被叮得滿頭包。」薛凌亞說，現在里內有60箱左右的蜂箱，在老師指導下也越來越有心得，完全不怕蜜蜂，希望未來能繼續開枝散葉，將環保觀念繼續推廣到更多地方。

而身高187公分的土城埤林里長蔡志紅，上任以來，已經協助警方逮捕7名竊賊，他說，有次里民向他通報里內有竊賊，他與1名警察前後包抄，一次連逮捕4名竊嫌，笑稱現在里民看到可疑人士，都會直接來找他。

(中國時報)