興南夜市落漆 車道冷清沒人潮

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中國時報
／新北報導

中和區興南夜市逾30年歷史，卻不像一般夜市繁榮，夜市內人車共用道路的現象，更降低民眾逛街意願，去年夜市內發生警匪槍戰，一度讓夜市再度受到關注，然而10多年前的榮景已不復見，店家感嘆，「夜市成了車道，還有誰願意來！」

興南夜市入口處設有大大的牌匾寫著「中和市興南國際觀光夜市」，僅管油漆剝落，卻見證夜市從繁榮走向沒落。興南夜市曾與全台各大夜市齊名，擁有眾多知名小吃，更是中和民眾休閒的第一去處，只要到烘爐地參拜的民眾，都會順道來夜市飽餐一頓。

當地人回憶，10多年前是夜市的風光期，道路中央一整排攤販，每晚人潮川流不息，要走完整條夜市並不容易，連買個東西都要排隊，這些盛況一去不復返。

去年4月夜市內發生警匪槍戰，雙方駁火50餘槍，嫌犯最後棄械投降，因槍擊事件，夜市一度成為媒體關注焦點，除了警匪新聞外，不少媒體關注到沒落夜市的發展，然而，1年多過去，夜市的人潮仍然回不來，夜市變得不像夜市，成了一條人車共用的「道路」。

經營餐飲的林姓業者表示，興南夜市位於通往烘爐地的要道，加上離南勢角捷運站很近，經市府規畫，交通便利、空間變寬敞，卻無法和其他夜市相提並論，以往與永和樂華夜市齊名，但如今樂華越來越好，興南卻是逐漸沒落，盼望市府單位可以協助讓興南夜市重返榮景。

市場處表示，興南夜市不像樂華夜市是合法夜市，目前經營的型態比較類似「店家外推」的方式，道路嚴禁設攤，若當地攤商有意願，亦可向市場處申請合法，會給予協助建議。

(中國時報)

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