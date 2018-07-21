謝文進舉黃牌 籲市府道歉

2018年07月21日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹300博覽會21日將在蔡英文總統主持下熱鬧開幕，但無黨籍新竹市長參選人謝文進20日強力抨擊市政府，指接獲許多里長反映，指市府在試營運期間要求里長1人拉40人成團參加博覽會衝人數，每人還可獲110元麵包餐券，指根本是市長個人的選舉造勢秀，要求市府認錯道歉。

林智堅辦公室主任張哲修則表示，新竹300博覽會試營運期間，邀請部分社團、鄰里參與並提供意見，但因參與時間超過用餐時間，市府提供餐盒或餐券兌換等值商品，支出皆符合規定。

謝文進昨天與副議長許修睿及新民意問政聯盟多位議員召開「新竹300真相大公開」記者會，謝文進直指市府舉辦新竹300活動，是為市長林智堅個人的政績澎風灌水，還大費周章動員里長帶人參觀要衝人數，根本是場選舉造勢秀。

謝文進說，市府動員人參加活動之外，還發放麵包兌換券，他接獲不少里長反映，指確實領到每張面額110元的兌換券。但一般市府給予社團活動的核銷餐費標準是每人80元，現在市府自己辦活動卻是每張餐券110元，不知如何核銷，而這樣做自己的面子跟市長個人宣傳，令人眼界大開。他要求林智堅向市民道歉認錯，最後他還與與會議員掏出足球比賽的「黃牌」警告市府。

張哲修強調，新竹300博覽會得到包括竹科、產業界及文化界的積極參與及支持，也是城市非常重要的一件喜事，遺憾少數人為了選舉唱衰，抹煞參展企業及工作人員的努力。

(中國時報)