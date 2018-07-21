台北故宮早已是台灣的故宮

2018年07月21日 04:10 中國時報 主筆室

新任故宮院長陳其南「故宮台灣化」的發言，挑動了台灣社會原本就敏感的神經，各種情緒化的論述紛紛出爐，整個議題也快速地「政治語言化」，指控者有之，延伸者有之，扭曲者有之，讓這位新院長才剛上任，就惹了一身爭議！倒是陳其南本人有些老神在在，面對外界種種指責，只回了一句：「慢慢來，不必急！」

不過，陳其南可能自己先急躁了些，搞得急躁的台灣更急躁。他才剛上任，就在「語言」層次上提出對故宮定位的想法，社會關切焦點立刻墜入藍綠統獨框架，不僅煽起了大家的情緒，也讓所有人都不能再平心靜氣對話下去。這不只是陳其南的問題，其實也是當下台灣所面臨的問題，更證明當前倡議「無色覺醒」還真是有其必要！

陳其南有些話實在說得太快了，也明顯是說錯了。故宮博物院所典藏的文物，雖說都是當年北京故宮的珍品，也都是歷經戰亂輾轉來到台灣的，如今這批收藏在台北故宮的文物，算算年歲恰好都整整70年了，它早就是「台灣的故宮」了。連大陸央視耗資大成本製作的《故宮》紀錄片，也將故宮博物院的珍藏放在很重要的位置上，並以「台北故宮」稱之，從沒說它是「北京的故宮」。

回顧過去70年，這批文物在故宮博物院以最高規格的要求被登錄、整理、保存、修復、展示與研究。這其中最著名的珍品，如北宋張擇端的《清明上河圖》、范寬的《谿山行旅圖》、郭熙的《早春圖》、李唐的《萬壑松風圖》等，都是世界級的國寶文物，有些珍品經常要等上好幾年才得以展出，也都會吸引全球的名家前來朝聖，而如今要研究宋代繪畫，專家學者好像也只能來台北故宮了。

再加上廣受大眾歡迎的肉形石與翠玉白菜等，這些頂級文物不僅僅是中華文化的遺產，更是全人類文明的遺產，台灣有責任、也應該替全人類繼續守護著它們，這絕不是陳其南一句「這批東西不知怎樣就跑來台灣了！」的輕佻話，就能下定論了。

特別是近十幾年，故宮博物院善用其典藏的文物，與全球多個頂級博物館接軌，建立起有機的合作連繫，先後辦過不少重要大展，最著名的如2011年與法國羅浮宮合辦的「康熙大帝與太陽王路易十四」大展，讓17世紀分居歐亞大陸兩端、同時建立輝煌功業，但卻從未謀面的兩位君王，在這個世紀性的策展中會面。

再例如曾被譽為「中國十大傳世名畫」之一、元朝黃公望的《富春山居圖》，在距今360多年前被燒成兩卷，前段《剩山圖》存放於浙江省博物館，後段《無用師卷》則一直被故宮博物院收藏，2016年這個分割300多年的名畫，終於在台北接合重逢，成為文化界的盛事。這些事例與佳話，不僅成為台灣文化史的一部分，其實也是世界文化史的一部分。

不諱言地說，一個早就「台灣化」的故宮博物院，還能怎樣再「台灣化」？誠如台獨理論大師林濁水對陳其南的批評，大英博物館從來不會討論什麼要不要「英格蘭化」的問題，該博物館擁有最頂級的古埃及與古希臘文物，是全球研究埃及學與希臘學的重鎮，大英博物館一直以擁有並保存這些人類文明的共同遺產而驕傲，沒聽過有哪一任的館長，對大英博物館擁有這麼多非英國的文物而感到焦慮，甚至進一步倡議要將大英博物館「英格蘭化」！

陳其南出身自人類學界，應該比誰都清楚，一個國家級博物館的終極使命，從來不只是用來實踐國族的認同，而是更多的代理保存全人類的遺產，不論這些遺產是來自於何處。故宮博物院所守護的文物，或許絕大部分來自於北京故宮，但畢竟都已經守護了70年了，70年已足夠讓一個人從少年到白頭，也足夠讓這批國寶珍品「他鄉變故鄉」，成為台灣人共同守護的資產，這也是台灣為全球守護人類文明資產，所不能迴避的責任！

陳其南完全沒必要說那麼多政治語言，讓原本最該成為淨土的故宮博物院，瞬間淪為政治鬥爭的場域。台灣這歷經兩年循環不斷的黨爭惡鬥，整個社會心靈都變得很脆弱，陳其南的工作應該是怎麼讓故宮博物院綻放出更大的光芒能量，讓台灣人以擁有它為榮，絕不是藉著它再新闢一個意識形態的戰場！

(中國時報)