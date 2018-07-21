2018年07月21日 04:10 中國時報 主筆室

帛琉太平洋航空因市場萎縮停飛大陸航線，外交部刻意解讀為「無懼中國大陸施壓」，力挺台灣。外交部為回報相挺，幫助帛琉發展經濟，將協調航空業者加開航班。這訊息遭藍委起底，帛琉大陸航線根本是經營失敗，撐不下去了。外交部的牛皮，一下就吹破。

假新聞已成為民進黨政府官員掛在嘴邊、朗朗上口的政治術語，只要訊息不利於己、對施政有所批判，就千篇一律回應是媒體操作假新聞。新任法務部長蔡清祥一上任，更公開「向假新聞宣戰」，徹底風行草偃。

假新聞該如何定義，官員們不以為意，只要面臨爭議政策，都端出假新聞當防護罩。於是媒體報導缺電之虞被定位是假新聞，香蕉價崩說是假新聞，農民怨嘆鳳梨沒人收時也說是特定媒體操作假新聞，等到果農上街抗議時才知事情嚴重，卻又要怪罪農民不懂得聰明種植。

「假新聞」幾乎是施政不力卸責的最佳託詞，甚至可作為封殺大陸媒體駐台記者的理由。行政院長賴清德19日主持院會時再次宣示要各部會對不實消息積極澄清，勇於為政策辯護。賴揆這話雖不錯，但也不能用「假新聞」自我辯護。

外交部說帛琉太平洋航空斷航大陸挺我，是往自己臉上貼金，當然是一種「假新聞」。

或許，外交部可以辯解，外交官有說謊的權利。如果不「有言在先」，依綠委所提修法構想，發布假新聞拘役3天，那說謊的外交部官員可能都要抓進苦窯蹲個3天了!

(中國時報)