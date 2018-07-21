2018年07月21日 04:10 中國時報 卓亞雄

危機臨頭若無警覺，當然得付出可觀的代價；若是視而不見，代價會更高。政府無視危機的結果將會影響民眾的生活，但因為總統大選4年才1次，政府4年才接受1次全盤檢視，若捅下大婁子，等到執政黨敗選後，到時高官們頂多拍拍屁股走人，所有政策失敗的後果都由民眾承擔。

但有些執政錯誤的代價是很可觀的，例如電力不足造成的生活失序，或是國家產業鏈因而崩解，這種後果往往難以修復。

供電失衡在5月已明顯出現，梅雨季不但遲到，甚至是空梅；氣溫飆升，台電供電捉襟見肘，每天都靠著降載、降頻的旁門左道招式度小月。進入6月以為颱風有指望，可以紓解供電窘境，沒想到颱風過門而不入，就算灑些水也是局部地區，關鍵的西部平原苦旱到底。

糟糕的是政府原以為氣候異常僅是台灣場景，旱澇失調隨著時序變異可以化解，但這恐怕小看了問題。今年上半年東亞環境大異常，主導梅雨季的華南雲雨帶遲遲不成氣候；赤道低緯水氣不北移，印度洋的常態水循環也斷鏈，導致大陸華南乾旱不已，連帶仰賴華南水氣的台灣，甚至靠水氣北移的華中梅雨、出海到日本和南韓的梅雨季也苦候不至。

台灣期待能解渴的7月初颱風只是蜻蜓點水，未料到瑪莉亞颱風過門不入，但直撲日本後卻滯留不去，更要命的是與梅雨鋒面聯手，造成關西、四國、九州大水災，至少200人死亡，基礎建設遭到摧枯拉朽的破壞。

對日本這次的嚴重水災，台灣整體上沒太多反應，除了少數媚日政客發表談話，表示應對日本伸出援手，媒體報導也不多。台灣人這次不「人溺己溺」，是因為哈日的台灣變得無情嗎？當然不是，而是台灣只在乎眼前入夏之後會不會停電、斷電。

老實說，入夏之後因為溫度不斷飆高，供電警訊頻頻傳出。但因多是區域性、小戶數斷電，雖然頻率很高，但台電總以饋線跳脫、變壓器故障等說詞搪塞；即便是斷電頻率愈來愈高，台電、經濟部能源局強力斥為「假新聞」，不承認與非核家園有關，因而，除非不幸發生大範圍、長時間斷電，台電供電窘狀還是不易為社會大眾察知。

不過，紙包不住火，不是政府一再澄清缺電的「假新聞」，就代表供電隱憂會自動消失。台灣確有獨立電網、南電北送的先天不足，但此刻更大的危機是非核家園。非核家園如果真是大多數台灣人的共識，全民也只有共同承擔的份；問題出在這個目標沒有政權能強硬、粗暴地壓縮時程強行達陣，這過程中得承擔太多的供電脫節風險。

民眾不解的是，蔡政府為什麼讓長期停擺的核二重啟，卻又急著把核四燃料棒賤價送回美國？不是從南到北封殺燃煤電廠改燃氣了，又為什麼非要再蓋深澳燃煤電廠？施政邏輯完全不通。不正視問題，國內的能源供應在政府一番亂整後，很可能在不久的未來崩盤。

時序入伏，用電戶每天都收到頻創新高的用電訊息，或許不了解「備用容量率」是什麼碗糕，但一定能體會捉襟見肘的供電環境。暫且不談先前頻頻拍胸脯保證「不漲電價」的政府，就怕哪天民眾願意被坑高電價，電器開關再怎麼扳弄也毫無反應。

(中國時報)