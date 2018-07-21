素人來襲 政客照妖鏡

2018年07月21日 04:10 中國時報 鈕則勳

陳抗咬傷女警手臂、道歉不得其門而入後放聲大哭，屏東縣議員蔣月惠原本在網路上引起一片罵聲，但後來遭起底大家才發現她長年關心身心障礙兒童與社會弱勢，社會輿論馬上大轉彎，不僅她一夕暴紅，網友的支持力量更逼退原本想告她的屏東縣政府。

無獨有偶，參選台南市長且日前成功舉辦「虧雞福來爹」（crazy Friday）國際音樂節的「台南川普」林義豐，不僅引發熱潮，更為年輕族群崇拜。加上柯P日前與邰智源的「一日幕僚」及「學姐」暴紅，不難發現這些有梗的無黨籍政治素人即便有些怪或無厘頭，但他們的「真」不僅明顯區隔傳統政客，更有為枯燥無味、藍綠惡鬥的政壇注入活水的可能性。

首先，會出現素人風潮，凸顯選民對藍綠主導的政治現況極端不悅；而且很多政客說一套、做一套，對選舉承諾不負責任。反觀林義豐在電音活動結束後，對於承包廠商未將現場垃圾清理好及違規設立攤販的罰單，全部概括承受，讓上萬網友大讚「負責」；蔣月惠作為議員，卻將大部分薪水捐出做公益，對抗不公義無役不與，其性格中的「善念」或從政「初衷」恰恰成為了只會算計的政客之「照妖鏡」及對照組。

其次，年輕族群在社會上被邊緣化的困境仍未緩解，當他們無力懲治造成這樣不公平環境的政客時，只能在網路世界發洩，讓網路成為年輕人的主場，藉此來對政客施壓；因此「虧雞福來爹」不僅成為年輕選民紓壓或暫時解脫的出口，更倒逼傳統藍綠候選人得卸下道貌岸然的面具，更貼近選民。而網友為了支持蔣月惠，集體灌爆屏東縣長潘孟安臉書，也讓社會見識到年輕族群對落實公平正義的渴望，不讓政客對土地或居住正義搞「兩套標準」或行鬥爭之實。

再者，「蔣、林現象」與「柯P風潮」也有異曲同工之妙。他們皆為無黨籍，較能跳脫藍綠來看問題，其「我口說我心」的直白性格，更被視為是現今政壇的「稀缺資產」，在口水政治的當下彌足珍貴，而具有吸引社群的本錢。

但他們網路暴紅卻常是無心插柳，而非刻意營造。柯P因為邰智源的「一日系列」而擦出火花，影片中的「學姐」意外暴紅，網路影片點選超過800萬，讓柯P民調支持度超越「佛系」丁守中。

「虧雞福來爹」電音趴影片超過123萬次觀看，4萬多人按讚及1萬多人分享。林義豐的鄉土形象與時尚的電音趴形成強大對比，讓這有趣話題更具續航力。蔣月惠「一咬成名天下知」背後充滿洋蔥的故事，或許更會產生牽制傳統政客的壓力，讓其體會與其機關算盡，不如謙卑地找回從政初衷，或許更能讓民眾埋單。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)