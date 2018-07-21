天價購電成國際笑柄

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中國時報
陳立誠

離岸風電二階段競標費率每度2.5元，較第一階段遴選的躉購費率5.8元低了不止一半，舉國譁然。政府傾全力辯護其躉購費率「合理」，費率較高主要是為了推動國產化及國內基礎設施欠缺之故。真是如此？

可回顧其他國家近年費率變化就可驗證政府的藉口是否合理。英國2014年兩個標案的得標費率為每度4.6元及4.8元，2017年為3元及2.3元，3年間費率降低45%，費率降低並無蔡政府所說的兩個原因。

歐洲這兩年競標費率令人跌破眼鏡，荷蘭政府2016年底價訂為4.2元，但決標價為1.9元。目前最低紀錄是丹麥2016年底的1.75元。在亞洲，大陸依離岸遠近及水深分為3.5元及3.9元兩種費率。日本因正在研發尚無商業實績、成本高昂的浮動式基礎，費率定為9元，竟被我政府一再引用為護身符。但日本規畫2030年風電占比只有1.7%，主要是陸域風電。南韓政府根本按兵不動。

近年歐洲標價大跌的主因是風機規模加大及施工時程縮短。台灣正可利用離岸風電技術快速進步之際，大幅降低躉購費率。但政府2018年躉購費率竟然高於2013年，還有臉辯稱目前的費率與馬政府時代相當，真是恬不知恥。

蔡政府因急於廢核，以天價招商在2025年裝設5.5GW離岸風電，造成全民9000億元的損失。台灣傻傻地以兩倍國際市場的價格購電成了國際笑柄。9000億元不是小錢，政府宜聽取各界諍言廢標，以維護國家及人民的權益。

（作者為台灣能源部落格版主）

(中國時報)

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