35年風華不再 牛頓停刊

2018年07月21日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

在金石堂城中店歇業、重慶南路書街逐漸凋零之時，出版界又傳噩耗，35年老牌科普雜誌《牛頓雜誌》中文版停刊。不少訂戶近日在網路上貼出訊息，表示收到停刊通知和退款說明。「牛頓媒體出版公司」向訂戶表示，停刊主因是跟日方合約到期，新約希望能降版稅卻談不攏，再加上台灣出版環境惡化，許多書店通路歇業，不得不停刊，也讓讀者大呼可惜。

開「國際中文版」先河

《牛頓雜誌》中文版自1983年起發行，譯自日本《牛頓》雜誌，採用全彩印刷，以大量照片、圖片降低文字比例，解釋艱澀的科學內容，即使是中小學生也能看懂，更衍生出《小牛頓》等兒童雜誌。相較於文字多、知識門檻更高的《科學人》和《科學月刊》等雜誌，早期曾經是各級學校、家長愛訂的熱門科普雜誌，陪伴許多大小讀者成長。《牛頓雜誌》更開創「國際中文版」先河，時尚等各類雜誌才開始引進外國雜誌，翻譯成中文版。

任職於科技圈的資深讀者周岱民訂閱《牛頓雜誌》30年，「就科學教育的角度來講，很難找到像《牛頓雜誌》這樣入門好懂、題材又廣泛的科普雜誌。」例如2014年《牛頓雜誌》第81期的封面故事「福島核電廠事故1000日報告書」，「內容足足有86頁，用圖表清楚呈現地震、海嘯之後核電廠的每一個關鍵狀況，這樣完整、易讀的內容，在網路或其他雜誌上都不一定能找到。」

科普市場更小眾

有童書出版社私下表示，少子化影響書籍銷量，家長不一定願意買書給小孩看。《科學人》中文版雜誌副總經理林彥傑則認為，科普最大的挑戰還是網路的興起，讀者不需要從雜誌得到科學知識，「這個時間點停刊最大的壓力不是競爭，而是全方位的科學雜誌其實很少，科普市場更小眾了。《科學人》也必須經營網路社群，舉辦活動、演講和座談，才能更精準連結到用戶。」

《牛頓雜誌》 過去曾因為原出版社「牛頓出版社」投資失利造成財務虧損，在2006年停刊，隔年由「量子媒體公司」（現為「牛頓媒體出版公司」）再取得日方授權復刊，直到今年5月起再次停刊，第127期是最後一期。兒童版《小牛頓》雜誌後來由好頭腦文教事業接手，發行《少年牛頓》、《新小牛頓》等，不會受到《牛頓雜誌》停刊影響。

(中國時報)