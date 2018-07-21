知識付費 讓科學更有趣

2018年07月21日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

大陸在網路革命的浪潮下，打下了科普傳播的運用基礎。根據大陸《人民日報》第15次全國國民閱讀調查報告顯示，2017年大陸有2成以上的人有聽書習慣，數字化閱讀中，有聲閱讀成為新的增長點。很多知識付費平台開始推出大師級課程，通過在線音頻，把更多專業知識講給大眾聽，潛在市場粗估高達500億人民幣。這個「知識付費」的現象，也包括了科學知識的傳播。

2017年，清大科學史系系主任吳國盛在喜瑪拉雅付費平台開了《科學簡史》的音頻課程，他正是大陸最早提出用「科學傳播」來代替「科學普及」一詞的人。吳國盛早期在北大任教期間籌建過「科學傳播中心」，「我想表達的是知識的雙向流動，英文的communication更能表達這層意思。科普這個名詞完全是自上而下、單向灌輸，不會長久。」

也正因為這個觀念的影響，大陸陸續誕生了「科學松鼠會」、「果殼網」等科學社群和民間機構。科學松鼠會是2008年創立的科學寫作非營利組織，讀者至今超過數十萬，科學松鼠會認為科學就像難以開啟的堅果，雖味美卻不易入口，他們希望能夠「像松鼠一樣，打開科學的堅硬外殼，讓人們領略到科學的美妙。」

該網站成立當年就拿到第5屆德國之聲國際博客大賽「最佳國際博客公眾獎」榮譽，網站不但有文章，也舉辦科學傳播訓練營，將知識透過有趣的方式傳遞出去。

源自科學松鼠會的果殼網也是大陸科學網站代表性平台之一，內容包羅萬象，議題也都非常生活，包括「在無菌室放屁會傳播微生物嗎？關於屁的學問」等，題目既有趣又令人好奇。

(中國時報)