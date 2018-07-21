知識付費 讓科學更有趣

友善列印
中國時報
／台北報導

大陸在網路革命的浪潮下，打下了科普傳播的運用基礎。根據大陸《人民日報》第15次全國國民閱讀調查報告顯示，2017年大陸有2成以上的人有聽書習慣，數字化閱讀中，有聲閱讀成為新的增長點。很多知識付費平台開始推出大師級課程，通過在線音頻，把更多專業知識講給大眾聽，潛在市場粗估高達500億人民幣。這個「知識付費」的現象，也包括了科學知識的傳播。

2017年，清大科學史系系主任吳國盛在喜瑪拉雅付費平台開了《科學簡史》的音頻課程，他正是大陸最早提出用「科學傳播」來代替「科學普及」一詞的人。吳國盛早期在北大任教期間籌建過「科學傳播中心」，「我想表達的是知識的雙向流動，英文的communication更能表達這層意思。科普這個名詞完全是自上而下、單向灌輸，不會長久。」

也正因為這個觀念的影響，大陸陸續誕生了「科學松鼠會」、「果殼網」等科學社群和民間機構。科學松鼠會是2008年創立的科學寫作非營利組織，讀者至今超過數十萬，科學松鼠會認為科學就像難以開啟的堅果，雖味美卻不易入口，他們希望能夠「像松鼠一樣，打開科學的堅硬外殼，讓人們領略到科學的美妙。」

該網站成立當年就拿到第5屆德國之聲國際博客大賽「最佳國際博客公眾獎」榮譽，網站不但有文章，也舉辦科學傳播訓練營，將知識透過有趣的方式傳遞出去。

源自科學松鼠會的果殼網也是大陸科學網站代表性平台之一，內容包羅萬象，議題也都非常生活，包括「在無菌室放屁會傳播微生物嗎？關於屁的學問」等，題目既有趣又令人好奇。

(中國時報)

35年風華不再 牛頓停刊 再會吧北投 吳念真玩音樂劇

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。