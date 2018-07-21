再會吧北投 吳念真玩音樂劇

2018年07月21日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

被譽為「國民戲劇」代表人物，但對吳念真而言「舞台劇是人生另一條路」，而如今「音樂劇更是」，首次編導音樂劇《再會吧北投》，他直言是「情感重於理智」，一方面是向音樂創作人陳明章致敬，另一方面是想訴一訴轉變的故事。

「年輕時聽到北投和現在的感覺不同，以前一聽到北投，就是想到酒家，但現在已經不一樣了，這種轉型成另一面貌的過程，和台灣現在一樣。」吳念真表示自己也是以《再會吧北投》向陳明章致敬，「很多歌已成為生命中的記憶」。即使是已彩排過無數次，但20日的彩排記者會上吳念真仍是紅了眼眶，打趣自己「年紀大了淚線鬆」。

以北投的溫泉旅館、酒家菜、那卡西為背景，音樂劇《再會吧北投》也融入不少真實的生態，如劇中的「別有天溫泉旅社」，便是從小生長在北投的音樂監陳明章的姑姑真正開的旅社名，也特別網羅福爾摩沙淡水走唱團，將那卡西音樂原汁原味搬入劇中。此劇也創下製作經費最高、演職人員最多、服裝配件最多、大小道具最多、排練時間最長等綠光劇團之最。

聯合擔任《再會吧北投》製作人，曾任明基電通全球策略長的雷輝指出，音樂劇其實是很大的產業，在國外也成為帶動市場及產業人才培養的重要項目，他相信「1+1=4」，即「戲」加上「音樂」的感動力是加乘的，也期望自21日起北、中、南巡演的《再會吧北投》能朝目標百場邁進。

(中國時報)