夜市球王曾俊欣回母校

2018年07月21日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

甫在溫布頓網球公開賽奪下青少年組男單冠軍的「夜市球王」曾俊欣，20日回到母校北市中山國小，與網球隊學弟妹分享訓練、奪冠心得，還逐一簽名、送球給學弟妹練習。他透露，今年打完美網和青奧後，明年就不會再打青少年組，將開始打職業賽事，「希望能當世界第一、為台灣拿下奧運金牌。」

曾俊欣出身永和樂華夜市攤商之家，爸爸擺攤外同時身兼教練，曾俊欣練球有空也會到攤位幫忙，所以被稱為「夜市球王」。從小展露網球天分的曾俊欣，多次在國內外賽事抱回獎盃，日前更成為台灣選手在溫網青少年組單打奪冠第一人。

曾俊欣昨回中山國小母校，回憶起奪冠瞬間，他笑說「很高興、興奮」，當時第2盤輸掉，對手氣勢很盛，他趁休息時思考下一盤打法、盡量維持專注，才能持續把最好的一面表現出來。

中山國小網球隊是北市歷史悠久、成績優異的球隊，曾俊欣勉勵網球隊學弟妹「要比別人更努力」，自律也很重要，包括飲食、體能、熱身和伸展，才比較不容易受傷。

至於明年後的計畫，曾俊欣透露，打完美網、青奧後，不會再打青少年組，未來主要打職業賽，下周比完賽會先去歐洲練球約3周，再去美國準備適應比賽打美網。他笑說，偶像是日本選手錦織圭，希望日後可以打到世界第一，為台灣拿下奧運金牌。

曾俊欣的爸爸說，這次去英國比賽時，正逢當地關注世足賽4強戰，感受到英國人不只希望贏球，更希望藉著贏球凝聚國家，擺脫先前為了脫歐問題而出現的紛爭。他期許兒子如果能奪下更多冠軍，也能為台灣帶來同樣正面的力量，為「更好的台灣」貢獻心力。

(中國時報)