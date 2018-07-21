大學博覽會今登場 教你填志願

2018年07月21日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

107學年度大學指考成績單已寄發，2018大學校院博覽會今起連續兩天，在台灣大學綜合體育館舉行，本次活動計有海內外30個參展單位，其中包含台灣海洋大學、高雄師範大學、台北市立大學等知名台灣高等院校，另也有香港教育大學、香港城市大學及寧波諾丁漢大學等多所陸港知名大學參展。

據大學入學考試中心資料，107年大學指考共5萬742名考生報名，較去年略增3408名。大考中心19日寄發成績單，並公布各科目相關統計資料，考生拿到成績後，需在短時間之內，從超過1000多個校系裡，找出與自己分數最接近，還要符合個人興趣的100個校系；想要進入心儀的校系，填志願需要步步為營。

補教名師劉駿豪表示，指考各類組考題難易互見，國文首次不考作文，英文、數學甲、化學都比去年簡單，歷史、地理、公民稍難，因此成績排名前段的考生，可根據去年的科系門檻，並評估自我對科系期待、現實考量等，用刪去法排除沒興趣的科系，再按照順序填志願即可。

劉駿豪也建議，成績中段的考生，受少子化影響，科系落點難估，但考生還是可以先將自己得分對照去年門檻，找到落點後，志願卡前30個填入夢幻科系，中間40個填務實科系，最後30填保守科系。

總體分析今年與去年試題，106年錄取分數極具參考價值，劉駿豪提醒，考生在成績分數公布之前，可以先上考試分發委員會網站搜尋106年的錄取分數一覽表，排序找出理想科系、落點區間、安全校系，將採計科目與分數列出，有助於選填校系。

劉駿豪及補教名師胡天爵也將出席活動現場，說明今年度的大學選填志願策略、落點分析。

(中國時報)