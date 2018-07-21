歡送陳澤杉蔡依林揭眉角

陳澤杉（中）前晚出席華納歡送會。

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中國時報
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陳澤杉（左）掌舵華納期間將林俊傑推向歌壇天王。
陳勢安（左起）、陳澤杉及李佳薇與華納員工開心合照。
Jolin（左）過去不少專輯都由陳澤杉操刀。（資料照片）

華納音樂大中華區總裁陳澤杉（杉哥）為唱片圈貢獻30年，將於9月轉戰大陸媒體「燦星」，華納員工19日為他舉辦歡送會，感謝杉哥掌舵17年來的辛勞，而旗下天王天后林俊傑、蕭敬騰、蔡依林（Jolin）及潘瑋柏等人也送上祝福VCR，Jolin特別提到她第一個在便利商店舉辦的記者會，當時發布出去的照片及狀態太差，杉哥因此半夜急召同事回公司開會，拚勁十足。

Jolin透露過去專輯封面「禁忌」不少，包括衣服不能穿什麼顏色、眉毛不能動等，每張成功的專輯都有賴杉哥一手操刀，她同時獻上為他量身打造的翻糖蛋糕。老蕭表示自己出道至今10年，與杉哥保持家人般的關係，希望未來能再一起創作；JJ也提到杉哥一直是自己重要的音樂夥伴，直言「會很想念你」。

陳澤杉離開前夕仍親力親為打造蕭敬騰的新專輯、李榮浩EP，而陳勢安8月底發行的新專輯，則是他離開華納前的最後一張作品。

相約明年尾牙見

李佳薇、陳勢安前晚親赴歡送會獻上祝福，陳勢安透露聽聞杉哥將離開消息時，當下既緊張又惶恐，所幸杉哥答應陪他完成專輯，陳勢安說：「雖然你要離開了，但對我不是離別，因為我們的緣分不會只到這裡。」陳澤杉也不忘對華納員工喊話：「明年尾牙記得一定要找我回來！」

(中國時報)

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