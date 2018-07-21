鄭人碩妻兒探班 硬漢瞬變奶爸

鄭人碩演出太投入，把自己搞到一身傷。

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中國時報
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剛於14日獲台北電影獎最佳男配角的鄭人碩，隔天一早即飛回台東繼續拍攝國片《寒單》，但近日天氣不穩定，白天陽光普照，下午就突然下起雷陣雨，有場他在暴雨泥濘中不斷攀爬、捶地、用頭撞地板的戲，真實演出讓在場工作人員看到忘我屏息，多次NG拍完後，劇組回過神才發現他已撞得頭破血流。

鄭人碩從頭到腳多處擦傷、破皮見血，同仁立刻為他消毒包紮，但他卻反過來不斷安撫擔憂的工作人員，開玩笑說：「身上沒兩個傷口就不是男人啦，沒關係，戲好我就好。」其實他之前拍攝炸寒單橋段，背部跟手肘都還有傷口未結痂，但他仍敬業地強調：「只要是對電影好，不會有生命危險的事情，不需要替身，我都可以來真的。」

冒雨照樣開拍

拍戲時是硬漢的鄭人碩，面對家人即卸下工作時的男子本色，當妻兒帶著台東著名的炸雞，以及太麻里咖啡突擊來到拍攝現場探班時，鄭人碩的語氣立即大轉變，聲音瞬間變得軟綿綿，連講話都改用奶音，反差大到讓工作人員看傻了。

電影拍攝時逢颱風天，導演秉持「不逆天，順勢而為」的方式，冒雨照樣開拍，劇組同仁表示：「最近好幾場戲都是拍到一半下大雨，只好臨時改雨戲。」加上天氣時冷時熱，操勞程度令所有人收工後回住所倒頭就睡。《寒單》預計明年2月在台上映。

(中國時報)

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