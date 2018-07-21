孟耿如生日禮 黃子佼肉身作伴

2018年07月21日 04:10 中國時報 蕭雅玲 、陳家祥（銘傳新聞實習生） 報導、陳家祥（銘傳新聞實習生）

黃子佼（佼佼）與容嘉主持中天直播節目《17金麥克》20日舉辦上檔記者會，剛好是容嘉35歲生日，也是黃子佼女友孟耿如27歲生日，黃子佼表示，往年生日都在工作，沒時間陪女友，今年主持直播節目，可以準時下班陪女友，這幾天已經陪她吹過3個生日蛋糕，他表示，下半年主持3個直播節目，多了很多時間可以「陪伴」，已算是給女友最好的生日禮物。

黃子佼與孟耿如交往5年，至今仍有熱戀感，彼此間完全沒祕密，女友前幾天就已跟姊妹淘莫允雯、家人慶生，而他則擔任司機接送，讓她可以開心喝酒，一旁的愛徒Lulu立刻吐槽：「想省代駕費就說。」他趕緊澄清，女友最近將推出新專輯，「自己有送一個禮物，會放在她唱片裡面。」只是暫時保密。

容嘉自嘲走後門

容嘉再度與前男友黃立成公司合作，她開玩笑說不擔心主持棒會被擠掉，還大方說：「因為我是走後門的。」一旁的黃子佼也幽默回應：「容嘉很聰明知道怎麼走後門，談個戀愛工作就順，談得很值得！」並自嘲：「有些戀愛談了就麻煩。」暗指之前談戀愛無法上小S主持的節目。

《17金麥克》將邀請一組大來賓，以及藝人挑戰音樂相關的益智問答，今（21日）晚間10點Live直播，在節目主持分工上，黃子佼當關主守住獎金，容嘉則「幫助」來賓把百萬獎金帶回家。

(中國時報)