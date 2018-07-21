周董破冰 吳宗憲開心了

　

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中國時報
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周杰倫前晚在IG上公開替吳宗憲演唱會加油打氣。（取材自IG）

吳宗憲下周首度在台北小巨蛋開唱，周杰倫（周董）前晚突然在IG發了吳宗憲及咻比嘟嘩練團合照，替他們加油打氣：「演唱會加油啦，你們的合體又讓我彷彿回到過去，已經20年了，時間真快。」馬上引起粉絲討論，吳宗憲也表示看到他的回應相當開心。

吳宗憲起先說：「其實各種轉變都是OK的，心有善念，什麼事都是好的，有這樣20年以上的老朋友，我相信彼此內心都有一畝福田，很溫暖…」，坦言看到周董回應非常開心，「我們都是念舊的人，講真心話，你們心中的疑惑，對我而言更是不解！但是歲月可以改變很多，只要是改變，都是好的，心裡面沒有多餘的是非，只有過往美好的回憶！」咻比嘟嘩成員小鐘也高興說：「太感動了，認識杰倫也20年了好快！」

周董過去受訪時，總不忘感謝吳宗憲，但兩人過去因喜帖等事件，關係可說是降到冰點，這次隔空互動，令人期待他現身演唱會，不過周董28日在徐州舉辦演唱會，29日下午是否殺回台看吳宗憲演唱會仍是未知數，也可能改以送花籃方式致意。

周董被黑出軌

此外，周董昨衰被微博網友惡意抹黑，爆料他讓一名上海航空空服員懷孕，爆料者附上該空服員與周董合照，信誓旦旦指出該空服員已在養胎，周董還送她一輛法拉利跑車及上海知名豪宅湯臣一品的套房。不過謠言一出，該空服員馬上出面回應沒有此事，合照只是演唱會前粉絲見面會時所拍。

(中國時報)

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