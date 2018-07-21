趙駿亞李燕熱戀ing

李燕（右）昨和趙駿亞穿情侶裝，幫男友新書活動站台。（盧禕祺攝）

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中國時報
報導、林書妤（師範大學實習生）
趙駿亞（左）昨出書，女友李燕到場獻花。（盧禕祺攝）

趙駿亞20日出席個人新書《踩向環島之西南東北》記者會，女友李燕到場獻花助陣，這是2人公開戀情後首次合體，還有默契穿了情侶裝，趙駿亞在旁緊張得滿頭大汗。她甜蜜說，已預購不少本要送給弱勢團體，「他3月2日開始走，2月就焦慮，因為三輪車不好控制，所以我在精神上給他很多支持。」李燕沒留下來受訪，趙駿亞護愛說，因為她希望避開感情話題。

2人大方同框是否代表已朝結婚目標發展？趙駿亞笑稱只有「穩定發展」，交往半年至今和李燕還沒討論過婚姻，是否還是熱戀期？他羞說：「嘿，對啦。」強調現階段開心比較重要，2人交往沒但書。39歲的他，現在也沒那麼想結婚，自嘲：「因為每次說想結，對象都不一樣。」又感慨：「強求沒有什麼結果，誰沒有傷心過呢？我們也不是小朋友，真有結果就會有結果。」

三輪車環島30天

他一直是熱愛運動的陽光男，坦言李燕不是那麼愛戶外運動，下次考慮帶她環島？他說：「這是很好的活動，如果時間和體力允許的話。」他環島期間，李燕有打電話關心，在宜蘭的時候她有去「帶」他回台北探望一位病危的友人。他當初花1.4萬打造一台特製的三輪車環島30天，平均每天騎8小時，在環島路上，最常被問：「少年仔，你在賣什麼？」還有民眾主動送他飲料，讓他覺得台灣人很溫暖。

(中國時報)

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