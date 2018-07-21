音樂霸 讓創作如虎添翼

品冠曾演繹旺旺孝親獎詞曲類一等獎作品〈孩子別忘了我〉。（資料照片）

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中國時報
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第二屆旺旺孝親獎報名掃一掃
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由中國旺旺控股有限公司、旺旺中時媒體集團主辦的「旺旺孝親獎－詞曲創作大賽」，獎金高達800萬元，主辦方盼透過孝親歌曲的創作與傳唱，「讓孝順成為一種習慣！」這理念亦獲得網路音樂平台「音樂霸MusicBravo」的支持，與孝親獎合作，讓參賽者獲得專業的資源與支援。

音樂霸MusicBravo是全球首創的C2C網路唱片公司，以共創、共享的精神，提供音樂人在平台上媒合不同專長的音樂人完成音樂；同時提供完善的金流及版權管理機制，讓音樂人可以在平台上直接銷售音樂並自主管理版權。

可在平台上銷售歌曲

例如，作曲家不擅長填詞，或專長寫詞但不會譜曲的創作人，就可透過音樂霸MusicBravo這個類似「高端音樂人力銀行」尋找合作夥伴，更可進一步邀請平台上超過200位來自兩岸三地的專業音樂人一起完成歌曲的編曲、演唱、混音等工作，讓報名孝親獎或是其他獎項的參賽作品，更能完整呈現在評審面前。

此外，加入音樂霸MusicBravo能自主發起專案、尋找夥伴、銷售並獲得收益，且還能在比賽過後將將作品透過上架到音樂霸在兩岸音樂平台上線，與更多的人分享。線上集結推動華語流行音樂的創作者，讓不論是擅長唱歌、作詞、作曲或是樂器的你，都能在音樂霸找到夥伴。

報名孝親獎曲風不限

第二屆孝親獎詞曲創作大賽年滿12歲（含12歲）即可參加，分學生組、社會組二組參賽，曲風不限，總獎金達800萬元，報名時間自即日起至8月31日24:00止。

孝親獎詞曲創作大賽評審規則與重要事項，詳情請見第二屆旺旺孝親獎活動官網：www.loveparents.org。

（相關新聞刊C2）

(中國時報)

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