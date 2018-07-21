首登Tomorrowland 何邁新圓夢開趴

2018年07月21日 01:30 中國時報 潘鈺楨 專訪

Tomorrowland訴求環境保護，主場深具奇幻世界氛圍。（資料照片）

來自比利時的電音派對「UNITE With Tomorrowland」即將在台舉行，比利時台北辦事處副處長何邁新（Maxime Ramon），當天將與台北市長柯文哲（柯P）、DJ馬丁詹森（Martin Jensen）一起登台互動。馬丁詹森日前拍影片跟柯P撂話，柯P也接帖準備迎戰，那何邁新有沒有為此練習準備？他笑說：「沒有啊，我又沒有要唱歌，上去跟大家拍拍照，所以不緊張！」

何邁新與柯P見過幾次，很期待能與這位相當特別的市長同台，不過身為外交人員，認為最大任務是把這個比利時的音樂品牌揚名國際；Tomorrowland於2005年發跡，原本只是一個夜店舉辦的戶外活動，發展至今已是「世界10大必去電音派對」。何邁新坦言之前從未去成，「你知道票賣得多快嗎？每年一開售不到幾分鐘就賣光，我死守在電腦前面但真的太難搶了。所以這次是我第一次參加！」

他在台任職1年多，對台灣能入選UNITE With Tomorrowland很開心；該活動去年因颱風被迫取消，今年之所以再度入選，「就像比利時是歐洲的中心，台灣是亞洲的中心，無法忽略。這裡利於聚集亞洲人口，有許多優勢。」

派對傳達和平精神

他認為Tomorrowland與其他電音派對相比，最大不同在於背後傳遞的是「PLUR精神」，也就是「和平、愛、團結與尊敬（Peace、Love、Unity、Respect）」，推翻電音派對給人性愛、藥物、吸毒的負面印象。

呼應團結一致理念，Tomorrowland每年選出幾個國家，組成該年的UNITE With Tomorrowland陣線，多向播放不同地區的演出，台灣舞台今年就會與阿布達比、黎巴嫩、墨西哥、馬爾他、義大利、西班牙等地一同連線，以音樂串聯世界。何邁新說，Tomorrowland希望傳遞「團結與魔幻」訊息，「音樂有神奇的力量可以影響人，無論是不是在比利時。」

體驗飲食文化生活

Tomorrowland吸引全球75國樂迷參與盛會，政府多方整合，發展出67條航線及世界之旅套裝行程，打造出Tomorrowland無可取代的地位。所以這次在台灣，何邁新希望參加的民眾，不只是音樂，還能在飲食、文化、生活美學等體驗攤位玩得盡興，他邀台灣民眾一起來玩，喊話：「讓我們逃去這奇幻的一夜吧！（Go and escape for a magical night）」活動將在28日下午4點30分至29日凌晨4點於台北大佳河濱公園登場，售票請洽ibon（僅限機台販售）、FunNow（網路線上販售）。

(中國時報)