于子育憶亡父「爸爸精神不死」

2018年07月21日 01:30 中國時報 林淑娟 、林書妤（師範大學實習生） 專訪、林書妤（師範大學實習生）

于子育（右）從小就是很會向父母撒嬌的女兒。

于子育（中）從小受父母寵愛，在充滿愛的環境中長大。

原藝名琇琴的于子育日前接受「2018旺旺孝親獎」專訪，透露2年前過世的爸爸是軍人出身，雖律己甚嚴，對待家人和朋友卻溫柔敦厚，家境雖僅小康，但爸爸會拿錢回江西老家造橋、鋪路、蓋學校，深受當地人敬重。爸爸這輩子的身教、言教帶給她很大影響，她說，雖做不到爸爸的1％，但會一直拿他當模範，「爸爸的精神不死，現在談到他，還是非常想念，但已經不難過了。」

于子育排行老二，愛撒嬌的她讀國中時還會跟爸媽一起睡，冬天時爸爸替她暖手、媽媽幫她暖腳，「我從小就是在充滿愛的環境下長大，一直是幸福的小孩。」

她自嘲：「我從小就動作慢、又笨、又不會讀書，經常成績單還沒拿出來，自己就哭了。」但她永遠記得爸爸總提醒她：「考得好不好不是最重要的，但妳一定要能畢業。最重要的是品行和禮貌！」

于爸爸要求家裡有客人來時，一定要端茶、打招呼，她印象中唯一一次被爸爸打，是國中時有次伯伯們到家裡做客，爸爸要她去打招呼，她卻覺得等人到齊後再過去即可，結果氣極的爸爸打了她的手、踢了她一小腳後怒斥：「我于生水的女兒絕對不可以這樣！不可以對別人沒禮貌！」

父親教誨品行禮貌第一

她說爸爸生活規律，對孩子也施以軍事教育，所以當她20多歲開始工作後就想要自由，搬離關渡山上的眷村到台北市區租屋。

後來眷村改建，爸爸在分配到的房裡預留了孩子們的房間，「剛好那時我失戀，也覺得該是回家陪他們的時候了，所以在外頭住了9年後，我又搬回家。」

爸媽永遠為她留一盞燈

在她搬回家後慢慢發現，「並不是我回家陪他們，反而是爸媽在陪我、照顧我！」每次拍戲收工或通告結束，不管回家時間有多晚，爸媽永遠會為她留一盞燈，「他們就算累了、已經睡了，只要我回家，仍會到客廳跟我聊天。問我吃了沒，炒個東西給我吃。這是爸爸愛的表現，他用這樣的方式在疼我們。」

于子育說，爸爸每天早上4點半起床在陽台運動，或去學校操場跑步，數十年如一日從不間斷，到70幾歲時還能做50下伏地挺身。有次她開車載爸爸時問他：「您真的很喜歡運動對不對？」沒想到爸爸愣了好幾秒後回：「我當然要健康啊！因為我健康，你們才可以安心工作！」她聽完忍不住邊開車邊哭，驚覺自己原來一直想錯了，爸爸把自己保持健康，都是因為愛家人！

(中國時報)