蔣宋美齡御廚于父用料理愛家人

2018年07月21日 01:31 中國時報 林淑娟 、林書妤（師範大學實習生） 專訪、林書妤（師範大學實習生）

最近忙著排練綠光劇團台語音樂劇《再會吧北投》的于子育（琇琴），父親曾是蔣宋美齡夫人的御廚，也是用「做菜」來愛著全家人。她曾有感而發對爸爸說：「我以後要嫁像您這樣的老公，又會做菜、又疼老婆！」她原以為到處都有像爸爸這樣的好男人，後來才發現，爸爸根本是稀有動物。

于子育從小在關渡山上的眷村長大，爸爸是外省人，比她的媽媽、排灣族頭目的女兒大20歲。她說，也許是因為年齡差距太大，爸爸覺得虧欠，這輩子都非常疼愛老婆，永遠都只有笑容，所以媽媽反倒像他們的「大姊」，「我20多歲時，爸爸已經6、70歲，常被誤認是我阿公。」

于爸爸曾跟著蔣夫人到紐約2年，後來蔣夫人希望他再去，且可以帶全家人一同前往，但因為媽媽一句話：「我一個人帶3個小孩很辛苦，會很寂寞！」把家人當成重心的爸爸，便因疼愛妻小而騙蔣夫人說他支氣管不好，誇大自己的病情，推掉這個很多人夢寐以求的機會。

她說，爸爸是真正愛做菜的人，直到他過世前，家裡每個人過生日都不准上餐館，非堅持自己做菜不可，每次做菜時總會開心地唱軍歌。父親常邀朋友們到家裡吃飯，過年也一定滿滿兩大桌，餘興節目就是叫她出來唱歌，「害羞的我就躲在媽媽身後，出來唱首歌，伯伯們打賞後，再躲回去。」

于子育說，爸爸捨不得他們下廚，捧在手心疼愛的媽媽頂多也只要幫忙熱菜就可以，「但我就是喜歡當二廚，幫他洗菜、切菜。」她的媽媽是屏東人，爸爸常會刻意買屏東芋頭做佛跳牆給媽媽吃，讓她品嘗故鄉的味道，「爸爸總會吃兩大碗飯，配一碗他自己做的佛跳牆，裡頭都是剩菜，還說那就是他最喜歡的佛跳牆！其實是因為他把新鮮、熱騰騰的菜和滿滿的愛全部都給我們了！」

(中國時報)