于子育：顧好自己是對父母最大的回饋

于子育個性正向溫暖，受父親影響很大。（粘耿豪攝）

友善列印
中國時報
專訪、林書妤（師範大學實習生）
第二屆旺旺孝親獎報名掃一掃

于子育（琇琴）以前想到有一天爸媽會走，就會崩潰大哭，沒想到2年前爸爸真的走了，她雖難過，卻意外冷靜，知道不能崩潰、要好好處理後事，堅強到出乎自己意料。直到父喪2、3個月後，有次開車時她看到一位老人騎車經過，「覺得那背影好像我爸噢，我一直走在人家後面，還拍了照。那一晚，突然非常想念爸爸，意識到爸爸真的走了耶，才真正大哭出來。」

爸爸腦溢血倒下的那天，家裡只有她在，是她叫救護車送爸爸去醫院，「他在醫院昏迷了3天，我每天都陪在醫院跟他說話，那天跟他說，我隔天有一場戲，拍完就過來，結果收工後就接到消息趕去醫院，我幾乎是連滾帶爬衝進去，才跪在床前叫著爸爸，不到5秒，爸爸就走了。」

爸爸過世後，她憂鬱了很長一段時間，直到半年後她才從喪父之痛走了出來，因為覺得爸爸的精神永遠都會在，「我常去金寶山看爸爸，因為爸爸喜歡鄧麗君，所以我們讓他離偶像很近，一按按鈕，就會有音樂出來。那裡環境很好，相信爸爸已經跟著菩薩修行，到處遊山玩水沒有病痛了！」

現在的她，每天早上吃早餐時會像禱告般，感謝上帝、感謝母娘、爸爸，給她每一個美好的一天，更深覺自己有喜歡的工作、把自己照顧得很好，就是對父母最大的回饋和孝順。

(中國時報)

蔣宋美齡御廚于父用料理愛家人 薰衣草森林活絡寶島文化

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。