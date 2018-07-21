于子育：顧好自己是對父母最大的回饋

2018年07月21日 01:31 中國時報 林淑娟 、林書妤（師範大學實習生） 專訪、林書妤（師範大學實習生）

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于子育（琇琴）以前想到有一天爸媽會走，就會崩潰大哭，沒想到2年前爸爸真的走了，她雖難過，卻意外冷靜，知道不能崩潰、要好好處理後事，堅強到出乎自己意料。直到父喪2、3個月後，有次開車時她看到一位老人騎車經過，「覺得那背影好像我爸噢，我一直走在人家後面，還拍了照。那一晚，突然非常想念爸爸，意識到爸爸真的走了耶，才真正大哭出來。」

爸爸腦溢血倒下的那天，家裡只有她在，是她叫救護車送爸爸去醫院，「他在醫院昏迷了3天，我每天都陪在醫院跟他說話，那天跟他說，我隔天有一場戲，拍完就過來，結果收工後就接到消息趕去醫院，我幾乎是連滾帶爬衝進去，才跪在床前叫著爸爸，不到5秒，爸爸就走了。」

爸爸過世後，她憂鬱了很長一段時間，直到半年後她才從喪父之痛走了出來，因為覺得爸爸的精神永遠都會在，「我常去金寶山看爸爸，因為爸爸喜歡鄧麗君，所以我們讓他離偶像很近，一按按鈕，就會有音樂出來。那裡環境很好，相信爸爸已經跟著菩薩修行，到處遊山玩水沒有病痛了！」

現在的她，每天早上吃早餐時會像禱告般，感謝上帝、感謝母娘、爸爸，給她每一個美好的一天，更深覺自己有喜歡的工作、把自己照顧得很好，就是對父母最大的回饋和孝順。

(中國時報)