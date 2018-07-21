薰衣草森林活絡寶島文化

2018年07月21日 01:31 中國時報 報導林彥君

薰衣草森林董事長王村煌（中）、小鎮文創執行長何培鈞（左）、勤美學執行長何承育（右），攜手提出「給華人世界的六堂課」。（薰衣草森林提供）

薰衣草森林（薰衣草森林新社店提供）

勤美學山那村（勤美學山那村提供）

近年來，國內旅行已經不太受國人青睞，加上廉航越來越普及，當一般人有了三五天的短假期，往往會選擇飛往日本、韓國，體驗異國文化與風情。不過，當每個人都認為出國旅行才是真正的旅行時，是件好事嗎？

「薰衣草森林」董事長王村煌認為：「台灣從來就不是世界的中心，本來就是邊陲。」不過正因為是邊陲，才得以保有豐富的生態多樣性，如果台灣人沒有正視這份價值，是很可惜的一件事。基於國內旅遊逐年低落的現狀，王村煌董事長決定找出原因與走出困境的方法。

為旅行找到新定義

於是，薰衣草森林找到了有著相似理念的「勤美學」與「小鎮文創」，經過半年的深度來往與討論，共同在山那村協議，設計「給華人世界的六堂課」，把每一趟旅行都視為一場學習，為旅行找到新的定義。

發跡於新社的薰衣草森林創造了地方的獨特風景，也活絡了當地的觀光產業；勤美學翻新了苗栗山那村的廢棄遊樂園，以手作課程與優質帳篷野營的形象，讓更多旅人體驗到了苗栗的美好；小鎮文創則深耕南投，透過文化創新的方式解決當地社區、傳統產業逐漸凋零的狀況。

六堂課寫下新起點

所謂「給華人世界的六堂課」，是從「食、宿、學」3個重點來演繹對於地方文化的認同，期待用4天3夜的時間，領著旅人走訪台中新社、苗栗造橋、南投竹山等3地體驗台灣在地之美，在旅行中學習，豐富生命的厚度。而這3場域的體驗，將以企業的品牌故事歸納成6場論述，啟發更多文化永續的思維與可能性。

薰衣草森林、勤美學、小鎮文創，3個企業原本都在不同的場域和領域中各自努力著，因為對文化與土地有著共同善念，因而攜手寫下改變的起點，推動「給華人的六堂課」。最終目的，是希望能夠成為一個標竿，進而影響更多業者與旅客，讓永續的思維，成為孕育文化與土地的搖籃。

(中國時報)