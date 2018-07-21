《血琥珀》緬甸掏寶紀實

2018年07月21日 01:31 中國時報 潘鈺楨 報導

紀錄片描述緬甸居民冒險挖琥珀的生活。（海鵬提供）

為拍攝紀錄片《血琥珀》，導演李永超在緬甸礦區住了兩個月，飽受惡劣環境折磨，從年僅19歲的礦工「白牧」身上，看到吃苦耐勞的最佳典範。

白牧出身貧寒，16歲離家賺錢，為尋求人生翻身機會，來到緬甸西北部「昔漂貢礦區」開採血琥珀。他生活在百餘公尺深、不見天日的地洞裡，竟不見任何抱怨，有次白牧為省錢步行返家，路上口渴難捱，竟直接取大象腳印坑中的積水來喝，讓李永超不可置信。

真實畫面見證兵禍

這不僅更堅定李永超拍攝《血琥珀》的決心，也決定將白牧故事納入其中。令李永超難熬的是，當地入夜溫差大，動不動氣溫驟降10℃以下，讓他一夜凍醒多次，只好起床生火取暖，感嘆「沒有一天睡飽」。

片中枕戈寢甲、朝不保夕的真實畫面，成了緬甸近年兵連禍深的最強力見證。李永超甚至還曾在半夢半醒間，跟著礦工們倉皇逃離，搏命程度讓人難以想像。

由於礦坑實在太危險，李永超拍攝《血琥珀》根本不敢進坑。直到離開前3天，在白牧邀請下「輸人不輸陣」，李永超只好勉強入坑。沒想到他進坑不到半小時，白牧竟立刻挖到一顆血琥珀，他因此被大家視為吉祥物。當他隔天要離開時，大家竟都跑上來拜託他「不要走」，甚至希望他再度入坑、為大家帶來好運。電影27日在台上映。

(中國時報)