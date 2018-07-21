美魔女金喜愛解凍增齡飆戲

李龍女（左起）、芮秀貞、文淑、金海淑、金喜愛合力演繹慰安婦的故事。（采昌提供）

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中國時報
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文淑（左）和金喜愛兩人在法庭戲中有感動的對白。（采昌提供）

由閔奎東執導，金喜愛、金海淑主演的電影《她們的故事》，改編自韓國撼動人心的「關釜裁判」歷史事件，講述1992年至1998年間，一群南韓老奶奶孤軍奮戰對抗日本政府，為「慰安婦」爭取平反，大家一起並肩奮鬥的感人故事。

「南韓最美人妻」之稱的美魔女金喜愛也參演本片，她近年以《消屍的夜晚》精彩演技受觀眾喜愛，這次在片中飾演引領關釜裁判的原告團團長，完美內化釜山方言與日語，甚至徹底「增齡」10歲，角色和本人凍齡美貌天差地遠。

法庭戰鬥長達6年

片中金喜愛偶然之下設立日軍慰安婦受害者的申訴專線，就此開始聆聽老奶奶們的悲慘遭遇，也因為對這些令人心痛故事憤怒難抑，下定決心提起訴訟，要求日本政府謝罪付出賠償，帶領10位原告前往日本下關，其後持續往返釜山和下關，領導這段長達6年的法庭戰鬥。

1990年代後期，11個東南亞國家紛紛向日本政府提出日軍「慰安婦」受害者訴訟，其中「關釜裁判」是首樁也是唯一取得部分勝訴、國家賠償訴求獲得認可的一場官司，箇中意義值得深究。

關釜裁判自此以「重要歷史事件」之姿，在日後關於日軍「慰安婦」受害者的論戰中占有一席之地。本片在今年坎城影展世界首映，全場座無虛席，觀眾熱淚盈眶。電影27日在台上映。

(中國時報)

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