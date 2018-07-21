曾珮瑜 內心住著女漢子

2018年07月21日 01:31 中國時報 陶福媛 報導

Swarovski Stella腕表，1萬4900元。（Swarovski提供）

Swarovski Crystalline Pure腕表，1萬7900元。（Swarovski提供）

Swarovski的Mademoiselle夾戴耳環，5990元。（Swarovski提供）

Swarovski的Admiration系列套組，4990元。（Swarovski提供）

Swarovski Further戒指，6490元。（Swarovski提供）

自稱「女漢子」的曾珮瑜為Netflix新戲《雙城故事》宣傳，她穿BV女裝搭配Swarovski飾品，在鏡頭前展現帥氣豪爽的一面，佩戴Swarovski的Attract頸鍊、Admiration系列耳環、戒指和手鍊，以及Era Journey手表。（JOJ PHOTO攝）

曾珮瑜經常在戲中飾演溫柔婉約的角色，受邀拍攝Swarovski時尚專題，穿Red Valentino白色洋裝，佩戴Mademoiselle系列耳環和戒指、Louison系列手鍊。（JOJ PHOTO攝）

曾珮瑜常在戲中飾演溫柔婉約的小女人、或是為家庭犧牲的偉大母親，不過私底下的她，卻是個性豪邁的女漢子，不扭捏作態、不裝羞撒嬌，讓周遭的男人都服氣，「王羽大哥曾誇我力大無窮、吃苦耐勞，如果逃難的話一定得帶著我！」曾珮瑜哈哈笑說，「因為我很難死！」

顛覆溫柔形象 勇於挑戰

「很難死」的曾珮瑜，從模特兒轉戰演藝事業，10年來作品一個比一個精采，而且勇於挑戰各種角色，連床戲也不排斥，為求戲好，可以不計形象、全力以赴。最近她與溫昇豪合作Netflix新戲《雙城故事》，在劇中飾演從小在美國長大的ABC，思想前衛、作風大膽，就有不少超尺度的火辣床戲。

到底床戲有多火辣？曾珮瑜促狹地眨眨眼，低聲說：「看過Netflix串連平台的美劇沒？全都露對吧。」原以為她會爆料戲中的床戲細節，沒想到她話鋒一轉，「這要自己看了才知道喔! 」真是吊人胃口。

火辣床戲 媲美美劇尺度

這回曾珮瑜受邀拍攝施華洛世奇（Swarovski）時尚專題，身穿Bottega Veneta秋冬新裝和Red Valentino禮服，搭配Swarovski最新款的飾品，個性像哥兒們的她，特別Swarovski偏愛中性、簡約設計的款式，反倒更有時尚感。

她笑說，女生通常都會喜歡可愛卡通人物，看到就尖聲直呼「卡哇伊」，但她沒有粉紅少女心，挑選飾品會特別著重設計，以及百搭經典的款式。例如Swarovski的Mademoiselle系列飾品，以不對稱的蝴蝶結為主題，風格清新；Admiration系列則以玫瑰金、黃K金等詮釋繽紛歡樂的主題，讓她愛不釋手。

(中國時報)