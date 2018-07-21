跳高女王列夫琴科 動靜皆美

跳高女王列夫琴科背越式英姿，流暢又有美感。（美聯社）

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中國時報
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Richard Mille超輕量RM 67-02腕表，是運動員征戰賽事的必要配件。（Richard Mille提供）
Richard Mille極具運動氣息的RM 11-03 Le Mans Classic腕表，限量150只。（Richard Mille提供）
跳高女王列夫琴科加入Richard Mille家族，腕表輕盈無負擔，無礙跳高跳遠。（Richard Mille提供）

唯有輕盈，才能跳得愈高、愈遠。Richard Mille為標榜自家運動腕表輕盈、耐撞、防震等特色，邀請在烏克蘭出生的跳高女王尤莉婭列夫琴科（YULIYA LEVCHENKO）擔任品牌之友，她的跳高成績在短短4年之內從17米躍升到2.01米，並在倫敦世錦賽上拿下銀牌，是極具潛力的跳高選手。

Richard Mille與田徑比賽淵源頗深，去年曾為倫敦世錦賽跳高冠軍穆塔茲伊薩巴爾希姆（Mutaz Essa Barshim）打造專屬的RM 67-02腕表，連同表帶只有32公克，創下史上最輕自動腕表的紀錄，助巴爾希姆拿下金牌；如今品牌再邀請年僅20歲的莉婭列夫琴科加入品牌之友的陣營，跳高天王和天后的組合，為Richard Mille更添傳奇。

腕表是運動必要裝備

「我以前多把腕表當做時尚配飾。」尤莉婭列夫琴科說，不過現在，腕表除了是時尚配件外，因為兼具輕盈和多項功能，已成為運動時必要裝備，配戴腕表可以從事各項運動，完全沒有負擔。

Richard Mille識人的眼光向來神準，凡能成為品牌之友的運動員，後來都成為熠熠明星；目前世界排名第3名的網球小鮮肉亞歷山大茲維列夫（Alexander Zverev）就是個例子，他在2016年加入Richard Mille時，ATP巡迴賽的排名只有第38，如今已是繼品牌簽下納達爾之後，最具發展潛力的網壇明日之星。

(中國時報)

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